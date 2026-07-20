¿Quién es Andy Burnham, el nuevo primer ministro de Reino Unido?

Sus aspiraciones de liderar el laborismo comenzaron tras la derrota de su partido en las elecciones generales de 2010, que dieron paso a catorce años de gobiernos conservadores.

Desde 2010, Burnham se convirtió en una de las principales figuras de la oposición a los conservadores y compitió, antes de 2026, en dos ocasiones por el liderazgo del partido, en 2010 y 2015.

En 2010 perdió frente a Ed Miliband tras la derrota laborista en las elecciones contra los conservadores de David Cameron.

Cinco años después, en 2015, cayó frente a Jeremy Corbyn en la contienda laborista.

Tras su segunda derrota para dirigir el laborismo, decidió luchar por la alcaldía del Gran Mánchester, en el norte de Inglaterra, cerca de Liverpool, su ciudad de origen.

Su salto a esa alcaldía, en 2017, transformó su carrera.

Alabado en la alcaldía del Gran Mánchester, Burnham no se presentó a la elección como líder del laborismo en 2020, donde se impuso Keir Starmer, quien ganaría en 2024 los comicios para gobernar el país, poniendo fin a 14 años de gobiernos conservadores.

Pero la popularidad de Starmer fue cayendo en picado debido a varios escándalos y al letargo de la economía, que llevaron a numerosas voces dentro del laborismo a pedir su dimisión.

Starmer aguantó dos años, hasta anunciar su marcha y Burnham ha tomado en su tercer intento el poder en el laborismo.

El nuevo primer ministro anunció en mayo a la BBC que quiere trasladar al conjunto del país lo "conseguido en el Gran Mánchester".

¿Burnham es de izquierda o derecha?

Burnham está considerado como un político más a la izquierda que Starmer, aunque sin pertenecer al ala más radical del laborismo, asociada a Jeremy Corbyn.

El nuevo primer ministro sostiene que el modelo británico está excesivamente centralizado y que las autoridades locales deberían controlar ámbitos como transporte, vivienda, formación profesional y desarrollo económico.

"El crecimiento tiene que sentirse en todas las partes del país" y "necesitamos una economía que funcione para todas las comunidades, no solo para Londres", son algunas de las frases que ha lanzado en las últimas semanas.