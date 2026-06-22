Keir Starmer dimite como primer ministro de Reino Unido

Burnham, de 56 años, hasta ahora alcalde del Gran Mánchester, afirmó que la dimisión de Starmer como líder del partido "marca el inicio de una transición", añadiendo que se presentará como candidato.

Burnham, del ala izquierda del partido, se hizo la semana pasada con un puesto en el Parlamento británico, condición indispensable para aspirar al puesto de primer ministro.

Wes Streeting, que dimitió en mayo como ministro de Salud y que había dicho que participaría en una carrera por el liderazgo del partido, señaló este lunes que respaldará a Burnham, por lo que el exalcalde del Gran Mánchester podría convertirse en líder laborista sin que se realice una elección.

Streeting, de ala derecha del partido, sorprendió con su apoyo a Burnham.

"Podemos ayudarle a impulsar el cambio que nuestro partido y nuestro país necesitan. Esa es la decisión que he tomado, y espero que todos apoyen también a Andy", escribió Streeting en X.

Starmer dio finalmente un paso al costado este lunes, horas antes de que Burnham, alcalde del Gran Mánchester los últimos nueve años, fuera investido como parlamentario y pudiera desafiar abiertamente al primer ministro.

Starmer explicó que el Partido Laborista iniciará en julio el proceso para elegir un nuevo líder y que él seguirá como primer ministro hasta que termine ese proceso.

Ese proceso podría terminar a finales de septiembre con el congreso del Partido Laborista en Liverpool.

Burnham, favorito para suceder a Starmer, es un veterano político laborista, conocido como "el rey del Norte", quien ganó el viernes una elección legislativa parcial en el norte de Inglaterra, que le dio el puesto de diputado en el Parlamento.

En su comparecencia, Starmer, que comunicó su decisión al rey Carlos III, afirmó que hará todo lo que esté en su mano "para asegurar una transferencia de poder conforme a las normas".

Nigel Farage, el líder del partido antiinmigración Reform UK que encabeza desde hace meses los sondeos nacionales, reclamó la celebración de nuevas elecciones.