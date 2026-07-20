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Internacional

Trump impone aranceles de 50% a algunos bienes canadienses

La medida, que entrará en vigor en 30 días, es respuesta a un "trato discriminatorio" en las áreas de alcohol, automóviles y productos lácteos, de acuerdo con la Casa Blanca.
lun 20 julio 2026 03:56 PM
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El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, la presidenta de México Claudia Sheinbaum, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, y el rey de España, Felipe VI, asisten a la ceremonia de trofeo al final del partido final del torneo de fútbol americano de la Copa Mundial de 2026 entre España y Argentina en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey en East Rutherford el 19 de julio de 2026.
Trump se encontró con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, en la final del Mundial 2026. (FOTO: MANDEL NGAN/AFP)

El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó el lunes órdenes para imponer nuevos aranceles del 50% a algunos productos canadienses, alegando un "trato discriminatorio" en las áreas de alcohol, automóviles y productos lácteos.

Según la Casa Blanca, los aranceles entrarán en vigor dentro de 30 días.

Aunque ciertas importaciones como productos del sector energético, la potasa y los bienes sujetos a derechos específicos por sector están excluidos, los nuevos aranceles abarcan productos que ingresan al país en el marco del acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá.

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Trump recurrió a una disposición legal poco conocida para imponer los aranceles, la Sección 338 de la Ley Arancelaria de 1930, que permite a las autoridades actuar contra países acusados de aplicar prácticas comerciales discriminatorias.

El presidente se encontró el domingo con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, durante la final del Mundial 2026, que los dos países organizaron junto con México.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México y quien asistió al partido, dijo este lunes que habló sobre aranceles con los dos mandatarios.

En plena renegociación del T-MEC

Negociadores mexicanos y estadounidenses reanudan el martes en Ciudad México las conversaciones para la revisión del tratado comercial de Norteamérica, T-MEC, que también incluye a Canadá.

"Con el presidente Trump y el primer ministro Carney realmente fueron pocos momentos, pero sí tuvimos alguna oportunidad para comentar el tema comercial", afirmó Sheinbaum en su rueda de prensa diaria.

Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, estará en la capital mexicana para mantener tres días de conversaciones hasta el jueves. Esta es la tercera ronda entre México y Estados Unidos desde principios de año.

Firmado por los tres países en 2018, el T-MEC entró en vigor en 2020 con una vigencia inicial de 16 años. El tratado impone una revisión conjunta cada seis años.

En el primer semestre de 2026, México y Canadá propusieron renovarlo ya por 16 años más, sin esperar a 2036.

Pero Trump objetó que requiere más tiempo para resolver diferendos y pidió que de ahora en adelante haya revisiones anuales. Sheinbaum dijo que su gobierno espera esta semana llegar a acuerdos con Washington para que en años siguientes sólo haga un balance de rutina.

"No una revisión cada año, pues eso no ayuda ni a Estados Unidos, ni a Canadá, ni a México", sostuvo.

Si bien Trump ha impuesto amplios aranceles a los socios comerciales de Estados Unidos desde que regresó a la presidencia el año pasado, estos han venido generalmente acompañados de exenciones de gran alcance para los bienes que ingresan a su país bajo el pacto del T-MEC

Sus últimas medidas amenazan con tensar las relaciones entre Washington y Ottawa, y llegan después de que amenazara recientemente a Canadá con aranceles debido al humo de los incendios forestales descontrolados que se desplazó hacia Estados Unidos.

Con información de AFP

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T-MEC Canadá Estados Unidos Donald Trump Trump, la amenaza comercial

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