Trump recurrió a una disposición legal poco conocida para imponer los aranceles, la Sección 338 de la Ley Arancelaria de 1930, que permite a las autoridades actuar contra países acusados de aplicar prácticas comerciales discriminatorias.

El presidente se encontró el domingo con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, durante la final del Mundial 2026, que los dos países organizaron junto con México.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México y quien asistió al partido, dijo este lunes que habló sobre aranceles con los dos mandatarios.

En plena renegociación del T-MEC

Negociadores mexicanos y estadounidenses reanudan el martes en Ciudad México las conversaciones para la revisión del tratado comercial de Norteamérica, T-MEC, que también incluye a Canadá.

"Con el presidente Trump y el primer ministro Carney realmente fueron pocos momentos, pero sí tuvimos alguna oportunidad para comentar el tema comercial", afirmó Sheinbaum en su rueda de prensa diaria.

Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, estará en la capital mexicana para mantener tres días de conversaciones hasta el jueves. Esta es la tercera ronda entre México y Estados Unidos desde principios de año.

Firmado por los tres países en 2018, el T-MEC entró en vigor en 2020 con una vigencia inicial de 16 años. El tratado impone una revisión conjunta cada seis años.

En el primer semestre de 2026, México y Canadá propusieron renovarlo ya por 16 años más, sin esperar a 2036.

Pero Trump objetó que requiere más tiempo para resolver diferendos y pidió que de ahora en adelante haya revisiones anuales. Sheinbaum dijo que su gobierno espera esta semana llegar a acuerdos con Washington para que en años siguientes sólo haga un balance de rutina.

"No una revisión cada año, pues eso no ayuda ni a Estados Unidos, ni a Canadá, ni a México", sostuvo.

Si bien Trump ha impuesto amplios aranceles a los socios comerciales de Estados Unidos desde que regresó a la presidencia el año pasado, estos han venido generalmente acompañados de exenciones de gran alcance para los bienes que ingresan a su país bajo el pacto del T-MEC

Sus últimas medidas amenazan con tensar las relaciones entre Washington y Ottawa, y llegan después de que amenazara recientemente a Canadá con aranceles debido al humo de los incendios forestales descontrolados que se desplazó hacia Estados Unidos.

Con información de AFP