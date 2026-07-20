Tras la entrada en vigor del T-MEC se creó el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR) y se hizo una reforma a la Ley Federal del Trabajo en 2019, que dio paso a un nuevo modelo de justicia laboral y una política de incrementos al salario mínimo que terminaron por transformar el marco laboral para empresas de todos los tamaños.

Ahora, el nuevo ciclo de evaluación anual del T-MEC se activará después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidiera no extender, por ahora, la vigencia del T-MEC por otros 16 años. En consecuencia, el acuerdo seguirá vigente hasta 2036 y será sometido a revisiones periódicas para medir el cumplimiento de los compromisos asumidos por México, Estados Unidos y Canadá.

El mecanismo que convirtió los derechos laborales en un tema comercial

Uno de los temas que concentrará mayor atención será el laboral. Para ello, el T-MEC incorporó por primera vez una herramienta –el MLRR– que permitiera investigar, en plazos reducidos, presuntas violaciones a la libertad de asociación y a la negociación colectiva en instalaciones que producen bienes o servicios para el comercio entre los tres países. Si se acredita un incumplimiento, el mecanismo puede derivar en sanciones comerciales dirigidas a una planta específica.

El instrumento ya dejó un precedente en México. En 2021, Estados Unidos lo activó por primera vez por presuntas violaciones a los derechos laborales en la planta de General Motors en Silao, Guanajuato. La consulta para legitimar el contrato colectivo tuvo que repetirse bajo supervisión de autoridades mexicanas e internacionales. El proceso concluyó con el rechazo del contrato vigente y permitió la elección de una nueva representación sindical.

Ese caso mostró que el cumplimiento laboral puede convertirse en un riesgo de negocio. La industria automotriz, principal objetivo de los primeros casos del mecanismo, genera 2.1 millones de empleos en México y representa 35.7% de las exportaciones manufactureras, además de posicionar al país como el principal proveedor de vehículos y autopartes para Estados Unidos, según datos de las asociaciones del sector.

Para Óscar de la Vega, socio director de De la Vega & Martínez Rojas, el siguiente desafío consiste en fortalecer los sistemas internos de cumplimiento antes de que surjan nuevas controversias.

“Las empresas vinculadas al comercio con América del Norte deberán fortalecer sus sistemas de cumplimiento, revisar sus relaciones sindicales y documentar adecuadamente los procesos de negociación colectiva”, dice.

El especialista considera que la supervisión ya no se limitará a la planta exportadora. También alcanzará la relación con proveedores y obligará a una mayor coordinación entre las áreas de recursos humanos, relaciones laborales, asuntos jurídicos y comercio exterior.

“Un incumplimiento laboral puede trascender el ámbito jurídico y podría afectar exportaciones, cadenas de suministro e inversiones”, advierte.