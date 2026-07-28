Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Internacional

Los solicitantes de asilo en EU podrán ser enviados directamente a deportación por nueva regla

La administración de Donald Trump instaura una nueva regla que podría provocar la expulsión de más de 400,000 personas del país norteamericano.
mar 28 julio 2026 03:00 PM
Añadir Expansión en Google
Los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) sacan a un detenido fuera del Centro de Gobierno del Condado de Ventura en Ventura, California, el 27 de julio de 2026.
Bajo la nueva regla las demandas serán examinadas directamente por los jueces de inmigración, que dependen del Departamento de Justicia, sin mantener una entrevista previa con un funcionario de los servicios de inmigración y ciudadanía. (BLAKE FAGAN/AFP)

El gobierno de Estados Unidos instauró el martes una regla para acelerar los trámites de demanda de asilo, lo que podría provocar la deportación de cientos de miles de solicitantes.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) explicó que el objetivo de la decisión es reducir el gran atraso en el examen de los que solicitan refugio en el país.

Donald Trump hizo campaña para llegar a la Casa Blanca con la promesa de expulsar a millones de migrantes indocumentados y, desde que regresó al poder el año pasado, ha tomado una serie de medidas destinadas a acelerar las deportaciones y reducir los cruces fronterizos.

Publicidad

¿En qué consiste la nueva norma de asilo?

Bajo la nueva regla las demandas serán examinadas directamente por los jueces de inmigración, que dependen del Departamento de Justicia, sin mantener una entrevista previa con un funcionario de los servicios de inmigración y ciudadanía (USCIS).

Este funcionario es normalmente el primer contacto oficial que tiene un inmigrante que busca refugio en Estados Unidos.

El actual sistema "básicamente permite que un extranjero tenga una segunda oportunidad para obtener asilo", declaró el DHS.

"Esta norma acortará el tiempo total que les toma a los oficiales de asilo y a los jueces de inmigración dictaminar sobre las solicitudes de asilo", aseguró.

Los funcionarios de Trump han autorizado a los jueces a desestimar ciertos casos sin una audiencia, por lo que los abogados dicen que es posible que muchos solicitantes de asilo sean deportados sin oportunidad de ser escuchados.

¿Cuántas personas serán afectadas?

Hasta 444,724 casos, es decir, el 31% de los 1.43 millones de casos acumulados de asilo, podrían verse afectados, indicó la dependencia.

"Durante demasiado tiempo el sistema de asilo ha sido explotado con fines de demora y autorización de trabajo, y no por reclamaciones legítimas de protección", afirmó el director de USCIS, Joseph Edlow, en un comunicado.

"El sistema de asilo de Estados Unidos existe para proteger a las personas que realmente temen ser perseguidas", dijo Edlow.

"Esta norma ayudará a garantizar que los recursos se destinen a la pronta resolución de esas solicitudes, en lugar de a quienes buscan utilizar el sistema como un resquicio legal", aseguró.

El abogado general del DHS, James Percival, señaló que la nueva norma "mejorará la eficiencia y cumplirá" la promesa del presidente republicano Donald Trump de tomar medidas enérgicas contra la inmigración ilegal.

Publicidad

Tags

Refugiados Estados Unidos Departamento de Seguridad Nacional deportaciones Donald Trump

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad