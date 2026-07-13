Un agente del ICE mata a disparos a un hombre identificado como colombiano

El incidente sucede después de que la semana pasada un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) matara a un mexicano que residía en Estados Unidos durante una operación en Houston, Texas.

Un portavoz del ICE explicó que la víctima es "un extranjero en situación irregular con una orden definitiva de expulsión".

Señaló que los agentes habían intentado detener un vehículo alrededor de las 07:00 de la mañana del lunes tras realizar labores de vigilancia en el último domicilio conocido de una persona con una orden de deportación.

"El vehículo intentó huir del lugar y, por temor por la seguridad pública, un agente disparó su arma. El conductor del vehículo fue alcanzado y los servicios de emergencia fueron contactados de inmediato. Falleció a causa de sus heridas", señaló el vocero.

Un testigo, Daniel Boucher, declaró a la AFP que escuchó disparos antes de ver a agentes del ICE sacar a una persona de un auto blanco con la cabeza y la cara ensangrentadas.

"En ese momento escuché claramente a la víctima decir: 'Intenté detenerme', algo por el estilo", afirmó. "Luego estaba en el suelo. Solo podía ver las piernas y el abdomen, y en un momento pude ver que su abdomen dejó de moverse, y supe que había fallecido".

La oficina del fiscal general de Maine informó que un agente de ICE estaba "llevando a cabo una operación relacionada con una orden definitiva de expulsión (del país) cuando el sujeto intentó huir en un vehículo en dirección al oficial y fue abatido".

Agregó que el agente será puesto en licencia administrativa, de acuerdo al protocolo sobre tiroteos que involucran a la policía.

El FBI anunció por su parte que investiga los hechos.

"Tragedia"

Las organizaciones Maine Immigrants' Rights Coalition y Presente Maine, identificaron de manera conjunta a la víctima como un hombre colombiano de 26 años, sin dar su nombre. Aseguraron que tenía permiso de trabajo en Estados Unidos.