Trump asegura que México y Canadá necesitan el T-MEC, EU no

Las amenazas de Trump a la continuidad del acuerdo son frecuentes. El 1 de julio, Estados Unidos anuncio que decidió no extender de inmediato la vigencia del T-MEC por otros 16 años y, en su lugar, optó por mantener el acuerdo bajo un esquema de revisiones anuales que podría prolongar las negociaciones hasta 2036.

Semanas antes de este anuncio, el republicano dijo que no estaba seguro de dar continuidad a su acuerdo.

" No sé si lo voy a renovar porque, para ser honesto, Estados Unidos tiene algo mucho mejor", dijo el mandatario en una intervención pública.

Según el mandatario, el T-MEC corrigió parte de los problemas que observaba en el acuerdo anterior, pero destacó que uno de sus principales logros fue incorporar mecanismos que permiten a cualquiera de los socios abandonar el tratado.

"Lo principal que obtuve fue un trato mucho mejor que el TLCAN. Fue un gran acuerdo porque daba el derecho a rescindirlo", afirmó.

Desde su primera presidencia, entre 2017 y 2021, Trump ha utilizado la posibilidad de abandonar acuerdos comerciales como una herramienta de negociación.