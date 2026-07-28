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Internacional

Trump asegura que México y Canadá necesitan el T-MEC, EU no

El presidente estadounidense asegura que el acuerdo comercial que tiene con sus vecinos no le importa y que preferiría acuerdos bilaterales.
mar 28 julio 2026 01:23 PM
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Donald Trump asegura que México y Canadá necesitan el T-MEC, EU no
EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JULY 19: (L-R) FIFA President Gianni Infantino, U.S. President Donald Trump, Mexican President Claudia Sheinbaum, and Canadian President Mark Carney during the awards ceremony after the FIFA World Cup 2026 Final at New York New Jersey Stadium on July 19, 2026 in East Rutherford, New Jersey. Spain defeated reigning World Cup champions Argentina, who were led by Lionel Messi, with the lone goal coming from Ferran Torres #7 in the 106th minute of extra time. (Photo by Andrew Harnik/Getty Images) (Andrew Harnik/Getty Images))

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que no le importa el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), ya que son los otros dos países norteamericanos quienes necesitan el acuerdo.

“No me importa”, dijo Trump en declaraciones a Fox News, después de que se le preguntara por el T-MEC. “Realmente no quiero hacerlo. Preferiría ser independiente”, añadió.

México y Canadá nos necesitan; nosotros no los necesitamos a ellos. El acuerdo es importante para ellos. No es importante para nosotros”, afirmó el presidente estadounidense.

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Las amenazas de Trump a la continuidad del acuerdo son frecuentes. El 1 de julio, Estados Unidos anuncio que decidió no extender de inmediato la vigencia del T-MEC por otros 16 años y, en su lugar, optó por mantener el acuerdo bajo un esquema de revisiones anuales que podría prolongar las negociaciones hasta 2036.

Semanas antes de este anuncio, el republicano dijo que no estaba seguro de dar continuidad a su acuerdo.

" No sé si lo voy a renovar porque, para ser honesto, Estados Unidos tiene algo mucho mejor", dijo el mandatario en una intervención pública.

Según el mandatario, el T-MEC corrigió parte de los problemas que observaba en el acuerdo anterior, pero destacó que uno de sus principales logros fue incorporar mecanismos que permiten a cualquiera de los socios abandonar el tratado.

"Lo principal que obtuve fue un trato mucho mejor que el TLCAN. Fue un gran acuerdo porque daba el derecho a rescindirlo", afirmó.

Desde su primera presidencia, entre 2017 y 2021, Trump ha utilizado la posibilidad de abandonar acuerdos comerciales como una herramienta de negociación.

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