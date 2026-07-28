Trump asegura que México y Canadá necesitan el T-MEC, EU no

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que no le importa el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), ya que son los otros dos países norteamericanos quienes necesitan el acuerdo.
“No me importa”, dijo Trump en declaraciones a Fox News, después de que se le preguntara por el T-MEC. “Realmente no quiero hacerlo. Preferiría ser independiente”, añadió.
“México y Canadá nos necesitan; nosotros no los necesitamos a ellos. El acuerdo es importante para ellos. No es importante para nosotros”, afirmó el presidente estadounidense.