Al concluir la primera revisión conjunta del tratado, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) informó que Washington no aceptó la renovación automática del acuerdo y que continuará negociando con México y Canadá para corregir lo que considera deficiencias del tratado, así como los déficits comerciales que mantiene con ambos socios.

La decisión era uno de los escenarios contemplados en el T-MEC. El acuerdo establece que, seis años después de su entrada en vigor, los tres países deben manifestar si desean extender su vigencia por otros 16 años. Cuando una de las partes no respalda esa renovación, el tratado no desaparece ni deja de aplicarse. En su lugar, permanece vigente y entra en un mecanismo de revisiones anuales hasta su fecha de expiración prevista para 2036, salvo que los tres gobiernos alcancen antes un consenso para renovarlo o alguno decida retirarse conforme a las reglas del propio tratado.

En un comunicado, la USTR señaló que Estados Unidos, México y Canadá sostuvieron este 1 de julio una reunión virtual para evaluar el funcionamiento del acuerdo. Tras ese encuentro, Washington notificó que no apoyará la renovación del tratado en su versión vigente y que mantendrá las conversaciones con sus socios para atender los temas pendientes.

La autoridad comercial estadounidense subrayó que el T-MEC continuará en vigor mientras esas diferencias se negocian o hasta que eventualmente concluya el acuerdo. Asimismo, confirmó que la siguiente etapa de las conversaciones con México ya tiene fecha. La tercera ronda bilateral de negociaciones se realizará durante la semana del 20 de julio, como parte del proceso de revisión conjunta del tratado.

La decisión marca el inicio formal de una nueva etapa para el principal acuerdo comercial de América del Norte. Más que una renovación automática, el futuro del T-MEC dependerá ahora de la capacidad de los tres gobiernos para renegociar disciplinas consideradas estratégicas en áreas como reglas de origen, industria automotriz, seguridad económica, comercio regional y competitividad de las cadenas de suministro.