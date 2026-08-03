¿La ciclosporiasis puede ser mortal?

Las muertes por ciclosporiasis son poco comunes en Estados Unidos.

Sin embargo, los episodios prolongados de diarrea pueden ser peligrosos para los grupos vulnerables, incluidos los bebés, los adultos mayores y aquellos que están embarazadas o tienen sistemas inmunológicos debilitados, de acuerdo con los Centros de Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC).

“Con el tiempo, la mayoría de las personas con el sistema inmunitario saludable se recuperan de la ciclosporiasis sin tratamiento”, indican los CDC en su sitio web.

El peor brote de ciclosporiasis

Estados Unidos vive su peor brote de ciclosporiasis. Desde el 1 de mayo, los CDC han confirmado o están investigando más de 18,000 casos en 45 estados, y han reportado 423 hospitalizaciones.

Michigan ha informado que 11,234 personas infectadas y 193 hospitalizaciones. Aunque los funcionarios de salud dicen que son cautelosamente optimistas de que el brote en Michigan está comenzando a disminuir.

Durante las semanas que comenzaron el 13 y 20 de julio, Michigan reportó alrededor de 3,500 nuevos casos por semana. La semana pasada, el Departamento de Salud estatal reportó poco más de 2,000 nuevos casos.

Brote relacionado con la lechuga iceberg

De acuerdo con las primeras investigaciones de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), varias personas se enfermaron tras comer lechuga iceberg rallada en restaurantes de la cadena Taco Bell, ubicados en cinco estados.

La lechuga contaminada presuntamente era de un proveedor mexicano: la empresa Taylor Farms de México. Sin embargo, la FDA se retractó al admitir que las muestras arrojaron un falso positivo.

A partir de esa información, las autoridades mexicanas activaron un grupo técnico interinstitucional para investigar los hechos. También realizan visitas de inspección y análisis de trazabilidad de los alimentos para el intercambio de información técnica con la FDA.

No obstante, subrayaron que esas acciones son preventivas, ya que no hay casos del brote en el país y, aseguraron, no está confirmado que la contaminación de la lechuga haya ocurrido en México.