Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) advierten que reconocer los síntomas y reforzar las medidas de higiene son las mejores herramientas para prevenir esta infección gastrointestinal.

¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad de la diarrea explosiva?

La infección por cyclospora cayetanensis suele comenzar entre dos y 14 días después de ingerir alimentos o agua contaminados con el parásito.

De acuerdo con los CDC, el síntoma más frecuente es una diarrea líquida abundante, que en algunos pacientes puede presentarse de forma repentina y repetitiva, provocando una rápida pérdida de líquidos y electrolitos.

La mayoría de los pacientes también desarrolla:

- Dolor o cólicos abdominales

- Inflamación

- Exceso de gases

- Náuseas

- Vómito

- Pérdida del apetito

- Sensación constante de cansancio.

También pueden presentarse fiebre baja, pérdida de peso y malestar general.

Uno de los aspectos que más llama la atención de esta enfermedad es que los síntomas pueden desaparecer durante algunos días y volver nuevamente, incluso varias veces. Sin tratamiento, la infección puede prolongarse durante semanas o meses.

La diarrea persistente puede ocasionar una importante pérdida de minerales y líquidos, por lo que es fundamental mantener una adecuada hidratación mientras se recibe atención médica.

Además, los cuadros más severos suelen registrarse en niños, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y pacientes con sistemas inmunológicos debilitados, quienes tienen mayor riesgo de complicaciones.

Los CDC recomienda acudir al médico cuando la diarrea dura varios días, existe sangre en las evacuaciones, aparecen signos de deshidratación, como boca seca, mareos o poca producción de orina, o cuando los síntomas reaparecen después de haber mejorado.

¿Cómo se contagia y qué hacer para evitar la infección?

La cyclospora cayetanensis no suele transmitirse directamente de una persona a otra, por lo que la mayoría de los contagios ocurre al consumir alimentos o agua contaminados.