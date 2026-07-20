En Estados Unidos las cifras de casos de cyclospora cayetanensis han ido en aumento hasta llegar a cifras récord, este es un parásito microscópico que puede causar una infección intestinal caracterizada por una diarrea intensa y prolongada, conocida como ciclosporiasis.
El contagio ocurre principalmente al consumir frutas, verduras o agua contaminadas, y aunque la enfermedad suele resolverse con tratamiento, puede extenderse durante semanas si no se diagnostica a tiempo.
¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad de la diarrea explosiva?
La infección por cyclospora cayetanensis suele comenzar entre dos y 14 días después de ingerir alimentos o agua contaminados con el parásito.
De acuerdo con los CDC, el síntoma más frecuente es una diarrea líquida abundante, que en algunos pacientes puede presentarse de forma repentina y repetitiva, provocando una rápida pérdida de líquidos y electrolitos.
La mayoría de los pacientes también desarrolla:
- Dolor o cólicos abdominales
- Inflamación
- Exceso de gases
- Náuseas
- Vómito
- Pérdida del apetito
- Sensación constante de cansancio.
También pueden presentarse fiebre baja, pérdida de peso y malestar general.
Uno de los aspectos que más llama la atención de esta enfermedad es que los síntomas pueden desaparecer durante algunos días y volver nuevamente, incluso varias veces. Sin tratamiento, la infección puede prolongarse durante semanas o meses.
La diarrea persistente puede ocasionar una importante pérdida de minerales y líquidos, por lo que es fundamental mantener una adecuada hidratación mientras se recibe atención médica.
Además, los cuadros más severos suelen registrarse en niños, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y pacientes con sistemas inmunológicos debilitados, quienes tienen mayor riesgo de complicaciones.
Los CDC recomienda acudir al médico cuando la diarrea dura varios días, existe sangre en las evacuaciones, aparecen signos de deshidratación, como boca seca, mareos o poca producción de orina, o cuando los síntomas reaparecen después de haber mejorado.
¿Cómo se contagia y qué hacer para evitar la infección?
La cyclospora cayetanensis no suele transmitirse directamente de una persona a otra, por lo que la mayoría de los contagios ocurre al consumir alimentos o agua contaminados.
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Las investigaciones de las autoridades sanitarias han relacionado distintos brotes con frutas, verduras y hierbas frescas que se consumen crudas, entre ellas cilantro, albahaca, lechugas, frutos rojos y otras verduras.
Entre las principales recomendaciones están:
- Lavar cuidadosamente frutas y verduras con agua potable
- Lavarse las manos antes de preparar alimentos y después de ir al baño
- Evitar consumir agua de procedencia desconocida
- Extremar precauciones durante los viajes a zonas donde la enfermedad es más frecuente.
Si una persona presenta diarrea persistente después de consumir alimentos frescos o tras un viaje, es importante informar al médico sobre esos antecedentes. El diagnóstico se confirma mediante estudios específicos de laboratorio en muestras de heces y, una vez identificado el parásito.
El tratamiento de esta enfermedad debe realizarse según las indicaciones de un profesional de la salud, en conjunto con hidratación constante, dieta blanda y toma de antibióticos con supervisión médica.
Cronología del brote de cyclospora en Estados Unidos
En estos meses los CDC detectó un incremento inusual de casos de ciclosporiasis en distintos estados de Estados Unidos. Conforme avanzó la investigación epidemiológica, el número de personas enfermas continuó aumentando hasta alcanzar cifras superiores a las registradas en años anteriores.
Como parte de las investigaciones, los CDC y la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA , por sus siglas en inglés) rastrearon los alimentos consumidos por los pacientes para identificar una posible fuente común de contagio.
Aunque las investigaciones continúan para determinar el origen específico de algunos casos, las autoridades sanitarias mantienen la recomendación de reforzar las medidas de higiene durante la manipulación de alimentos y acudir al médico ante síntomas compatibles con la enfermedad.
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Los CDC señala que la ciclosporiasis no suele transmitirse directamente entre personas, sino principalmente mediante el consumo de alimentos o agua contaminados con el parásito.