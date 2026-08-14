Colombia enfrenta una tragedia tras terremoto: 281 muertos y 379 desaparecidos entre los escombros

Las autoridades de Cololmbia intensificaron este viernes las labores de búsqueda de cientos de personas desaparecidas tras el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió el oeste del país el lunes, aunque las posibilidades de encontrar sobrevivientes disminuyen conforme avanzan las horas.

El saldo preliminar aumentó a 281 personas fallecidas, más de 3,900 heridas y 379 desaparecidas, informó el presidente Abelardo de la Espriella. El sismo también destruyó más de 10,000 viviendas, dejando a miles de familias sin un lugar donde pasar la noche.

Las primeras 72 horas después de un terremoto son consideradas una etapa crítica para localizar personas con vida entre los escombros. Ese periodo ya concluyó, pero los equipos de rescate mantienen las labores en las zonas donde todavía existe alguna posibilidad de encontrar sobrevivientes.

David Tamayo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), reconoció que las probabilidades disminuyen, aunque aseguró que los equipos continuarán con la búsqueda.

“Pero la consigna es no dejar de buscar”, afirmó en un video difundido por la dependencia. El funcionario señaló que las autoridades mantendrán los trabajos hasta localizar a las personas desaparecidas, con la esperanza de encontrarlas con vida o recuperar sus cuerpos.