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Colombia enfrenta una tragedia tras terremoto: 281 muertos y 379 desaparecidos entre los escombros

Tras el terremoto, miles de familias enfrentan la pérdida de sus viviendas y la incertidumbre sobre dónde vivir, mientras continúan las labores para localizar a los desaparecidos.
vie 14 agosto 2026 07:57 AM
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El terremoto de magnitud 7.4 dejó 281 muertos, más de 3,900 heridos y 379 desaparecidos. (Foto: AFP)

Las autoridades de Cololmbia intensificaron este viernes las labores de búsqueda de cientos de personas desaparecidas tras el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió el oeste del país el lunes, aunque las posibilidades de encontrar sobrevivientes disminuyen conforme avanzan las horas.

El saldo preliminar aumentó a 281 personas fallecidas, más de 3,900 heridas y 379 desaparecidas, informó el presidente Abelardo de la Espriella. El sismo también destruyó más de 10,000 viviendas, dejando a miles de familias sin un lugar donde pasar la noche.

Las primeras 72 horas después de un terremoto son consideradas una etapa crítica para localizar personas con vida entre los escombros. Ese periodo ya concluyó, pero los equipos de rescate mantienen las labores en las zonas donde todavía existe alguna posibilidad de encontrar sobrevivientes.

David Tamayo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), reconoció que las probabilidades disminuyen, aunque aseguró que los equipos continuarán con la búsqueda.

“Pero la consigna es no dejar de buscar”, afirmó en un video difundido por la dependencia. El funcionario señaló que las autoridades mantendrán los trabajos hasta localizar a las personas desaparecidas, con la esperanza de encontrarlas con vida o recuperar sus cuerpos.

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Retiran escombros en zonas sin posibilidad de sobrevivientes

La maquinaria pesada comenzó a retirar toneladas de escombros en sitios donde los equipos de emergencia consideran que ya no existen posibilidades de encontrar personas con vida.

En las áreas más afectadas se acumulan estructuras colapsadas, cables y restos de viviendas, mientras voluntarios y rescatistas continúan trabajando incluso con sus propias manos.

La situación también se ha complicado por las réplicas y por los daños estructurales en edificios que permanecen en pie, lo que obliga a extremar las precauciones durante las labores de rescate.

En algunas zonas ya se percibe el olor a putrefacción, una señal de las difíciles condiciones que enfrentan los equipos de emergencia.

En Pereira, en la región cafetera, un grupo de voluntarios aseguró haber escuchado ruidos debajo de los escombros. Un bombero que observaba las labores reconoció que las posibilidades de encontrar personas con vida son reducidas, aunque pidió no descartar la esperanza de un rescate.

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Más de 10,000 viviendas fueron destruidas, dejando a miles de familias sin hogar. (JOAQUIN SARMIENTO/AFP)

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Familias pasan la noche en calles y parques

Cali es una de las ciudades más afectadas por el terremoto. Parques, calles y canchas deportivas se han convertido en campamentos improvisados para familias que perdieron sus viviendas o que temen regresar a inmuebles dañados.

María del Carmen Rodríguez, de 72 años, perdió el departamento por el que ahorró durante toda su vida. Ahora pasa las noches en una cancha de futbol junto con su esposo, de 76 años.

La pareja desconoce cuánto tiempo permanecerá fuera de su vivienda y qué tipo de apoyo recibirá de las autoridades.

“Nos preguntamos a qué ayudas tenemos derecho, si nos van a reubicar en otra parte, porque esto va para largo”, relató mientras tomaba un café.

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En Pereira, otras familias regresaron a sus viviendas dañadas para recuperar ropa, documentos y las pocas pertenencias que quedaron intactas.

Javier Alzate, un psicólogo de 79 años, retiró sus objetos con ayuda de otras personas ante el riesgo de que la lluvia termine por destruirlos.

“Ya no hay más remedio, hay que sacarlas de ahí porque si llueve se acaba todo”, señaló.

El terremoto incluso provocó daños en cementerios de poblaciones cercanas a Cali, donde algunos restos fueron desplazados de sus tumbas.

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Cali y Pereira están entre las zonas más afectadas por el terremoto. (RAUL ARBOLEDA/AFP)

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La solidaridad llega a las zonas afectadas

Mientras los equipos oficiales continúan con las labores de rescate, miles de voluntarios se han movilizado para llevar agua, alimentos y medicamentos a los barrios afectados.

La ayuda también ha adquirido una dimensión emocional. Voluntarios recorren las zonas damnificadas para ofrecer acompañamiento a las personas que perdieron sus viviendas o a familiares que todavía buscan a desaparecidos.

“Estamos atravesando un trauma colectivo”, dijo Andrés Solomón, un músico caleño de 46 años que acudió a una de las zonas afectadas con una pancarta en la que ofrecía “abrazos aquí”.

Los animales de compañía también se han convertido en parte de los rescates. Uno de los momentos que devolvió esperanza a los damnificados ocurrió cuando voluntarios encontraron con vida a Polux, un gato que permanecía entre los restos del edificio donde vivía su dueña.

Vickye Giraldo, una abogada de 56 años, recibió al animal entre lágrimas.

“Es un sueño hecho realidad”, dijo después del reencuentro.

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Gobierno declara emergencia económica

El presidente De la Espriella, quien asumió el cargo tres días antes del terremoto, declaró la emergencia económica, una medida que le permite modificar el presupuesto y crear impuestos para hacer frente a las necesidades derivadas de la tragedia.

El gobierno también anunció la creación de un fondo destinado a concentrar ayuda internacional para atender a las personas damnificadas y pidió al sector privado sumarse a los esfuerzos de reconstrucción.

El epicentro se ubicó cerca de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, una de las regiones con mayores niveles de pobreza del país. En esa zona, las autoridades ya concluyeron la etapa de búsqueda y rescate y ahora concentran los esfuerzos en la distribución de ayuda.

La situación de seguridad también representa un obstáculo. Las autoridades solicitaron a los grupos guerrilleros que operan en la región permitir el ingreso de alimentos, medicamentos y equipos gubernamentales.

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El gobierno declaró la emergencia económica para facilitar la atención de la población damnificada. (Foto: AFP)

Cuestionan manejo de la ayuda internacional

La respuesta del gobierno también ha generado críticas. Sectores de la oposición cuestionaron el manejo de la ayuda internacional y las relaciones del gobierno con distintos países durante la emergencia.

Colombia aceptó el envío de equipos de rescate procedentes de Estados Unidos, El Salvador, Ecuador e Israel. El canciller Omar Bula rechazó que la recepción de asistencia haya estado condicionada por criterios políticos o ideológicos.

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Rescatistas mexicanos ya no viajaron a Colombia por certificación, aclara Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que Colombia rechazó el envío de rescatistas militares mexicanos debido a un problema relacionado con la certificación de los equipos.

“Están certificados, pero ahora piden otra certificación”, afirmó.

Mientras continúan las labores de búsqueda, las autoridades enfrentan ahora una doble emergencia: localizar a las personas que permanecen desaparecidas y atender a miles de damnificados que perdieron sus viviendas y deberán enfrentar un largo proceso de reconstrucción.

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