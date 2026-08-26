¿Qué pasó en Nepal? Una riada deja más de 384 desaparecidos y 95 muertos: video

Video muestra cómo la riada arrasó casas y vehículos

Las imágenes difundidas por la oficina de inmigración muestran como la inundación avanza entre construcciones y arrastra casas, vehículos y grandes cantidades de lodo. En una de las escenas se observa una vivienda rodeada por barro tras el paso del torrente.

Suman Chalise, un profesor de 34 años que se encontraba en Nuwakot, contó que vio cómo el agua se llevaba ocho o nueve camiones, además de casas y personas.

Hasta el último reporte, 95 personas habían muerto, mientras las autoridades continuaban recuperando cuerpos y buscando sobrevivientes. La policía también informó que unos 28 agentes permanecen desaparecidos.

Por separado, un registro preliminar de la Oficina de Turismo de Nepal identificó 384 viajeros cuyo paradero se desconoce: 291 extranjeros y 93 ciudadanos nepaleses.

La emergencia también afectó Syabrubesi, punto de partida de la ruta de senderismo de Langtang, además de zonas utilizadas por viajeros que realizan la peregrinación hindú hacia Kailash Mansarovar.

🚨 Una corriente de agua golpeó este miércoles varias localidades cercanas a la frontera entre Nepal y el Tíbet, en China, provocando inundaciones y deslaves que afectaron pueblos, mercados, carreteras y obras hidroeléctricas.



Hasta el momento, se reportan al menos 55 personas… pic.twitter.com/VGGuJgXQzI — Expansión (@ExpansionMx) August 26, 2026

Qué es una riada y qué la provocó en Nepal

Una riada es el crecimiento repentino y violento de un río.

La causa exacta de lo que sucedió en Nepal aún se desconoce, sin embargo, una de las hipótesis planteadas por un científico del Centro Internacional para el Desarrollo Integral de la Montaña (ICIMOD), con sede en Katmandú, apunta a una avalancha de hielo que habría caído sobre el río Lhende.

Inundaciones y deslaves son frecuentes durante la temporada de monzones en Nepal y otras regiones del sur de Asia. Científicos también señalan que el cambio climático puede aumentar la intensidad y frecuencia de estos fenómenos.