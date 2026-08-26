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¿Qué pasó en Nepal? Una riada deja más de 384 desaparecidos y 95 muertos: video

Una posible avalancha de hielo figura entre las hipótesis sobre el origen de la crecida que arrasó comunidades enteras.
mié 26 agosto 2026 09:46 AM
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Grabaciones de cámaras de vigilancia publicadas en redes sociales chinas muestran los daños provocados por una inundación repentina en el puerto de Gyirong, en el Tíbet, mientras personas corren para ponerse a salvo.
Grabaciones de cámaras de vigilancia publicadas en redes sociales chinas muestran los daños provocados por una inundación repentina en el puerto de Gyirong, en el Tíbet, mientras personas corren para ponerse a salvo. (-/AFP)

Una riada impactó este miércoles 26 de agosto el distrito de Rasuwa, Nepal, cerca de la frontera con China, después de que un río se desbordara y arrastrara casas, vehículos y personas. El desastre dejó al menos 95 muertos y mantiene sin localizar a 384 personas.

La magnitud de la emergencia obligó a las autoridades a desplegar equipos de búsqueda y rescate, mientras todavía se investiga qué provocó la violenta inundación y cuántas personas continúan desaparecidas.

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Video muestra cómo la riada arrasó casas y vehículos

Las imágenes difundidas por la oficina de inmigración muestran como la inundación avanza entre construcciones y arrastra casas, vehículos y grandes cantidades de lodo. En una de las escenas se observa una vivienda rodeada por barro tras el paso del torrente.

Suman Chalise, un profesor de 34 años que se encontraba en Nuwakot, contó que vio cómo el agua se llevaba ocho o nueve camiones, además de casas y personas.

Hasta el último reporte, 95 personas habían muerto, mientras las autoridades continuaban recuperando cuerpos y buscando sobrevivientes. La policía también informó que unos 28 agentes permanecen desaparecidos.

Por separado, un registro preliminar de la Oficina de Turismo de Nepal identificó 384 viajeros cuyo paradero se desconoce: 291 extranjeros y 93 ciudadanos nepaleses.

La emergencia también afectó Syabrubesi, punto de partida de la ruta de senderismo de Langtang, además de zonas utilizadas por viajeros que realizan la peregrinación hindú hacia Kailash Mansarovar.

Qué es una riada y qué la provocó en Nepal

Una riada es el crecimiento repentino y violento de un río.

La causa exacta de lo que sucedió en Nepal aún se desconoce, sin embargo, una de las hipótesis planteadas por un científico del Centro Internacional para el Desarrollo Integral de la Montaña (ICIMOD), con sede en Katmandú, apunta a una avalancha de hielo que habría caído sobre el río Lhende.

Inundaciones y deslaves son frecuentes durante la temporada de monzones en Nepal y otras regiones del sur de Asia. Científicos también señalan que el cambio climático puede aumentar la intensidad y frecuencia de estos fenómenos.

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Equipos de rescate siguen trabajando

El ejército de Nepal desplegó 14 helicópteros y equipos de rescate para apoyar las operaciones en las zonas afectadas. Grupos de búsqueda y la Cruz Roja también participan en las labores de emergencia.

Balendra Shah, primer ministro de Nepal, convocó una reunión urgente con la autoridad responsable de gestionar los desastres y ordenó coordinar las acciones necesarias para atender la emergencia.

Ante el riesgo de nuevas inundaciones, las autoridades pidieron a las personas que se encontraban cerca de las riberas que se alejaran de los cauces.

Un equipo de búsqueda y rescate busca personas a lo largo del río Guadalupe cerca de un edificio dañado en Camp Mystic en Hunt, Texas, el 7 de julio de 2025, después de graves inundaciones repentinas que ocurrieron durante el fin de semana festivo del 4 de julio.
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Las muertes por inundaciones en Texas suben a 108 y se prevén más lluvias

China también registra afectaciones

La emergencia cruzó la frontera hacia el Tíbet. Un torrente de barro generado en Nepal llegó hasta Puerto Gyirong, un paso que conecta esta región china con territorio nepalí.

Medios estatales chinos reportaron numerosas víctimas y personas desaparecidas, aunque todavía no se había proporcionado un balance concreto de muertos o heridos en ese territorio.

El presidente chino Xi Jinping ordenó movilizar todos los recursos disponibles para las operaciones de rescate.

Con información de AFP.

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Nepal Cambio climático

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