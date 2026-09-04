Trump exigirá a Europa reembolsar cientos de miles de millones de dólares por Ucrania, pero se guardó un dato clave

"Se entregaron cientos de miles de millones de dólares a Ucrania y a la OTAN, gratis, que Europa habría pagado si se lo hubieran pedido, pero pediremos ese dinero, aunque sea con algo de retraso", escribió Trump el jueves en su plataforma Truth Social.

El dato clave que aún no revela el mandatario

El presidente estadounidense no especificó qué países consideraba que debían pagar.

En su mensaje, Trump también rechazó las informaciones de que las fuerzas armadas estadounidenses se están quedando sin municiones en su guerra contra Irán.

"Tenemos cantidades prácticamente ilimitadas de municiones de calibre medio y alto", escribió, y añadió que las municiones se están produciendo a "niveles nunca antes vistos".

Trump refirió que su país acumula reservas y se prepara para contingencias, por lo que había suspendido temporalmente las ventas de armas al exterior.

"Las (municiones) las reservamos para nosotros, Estados Unidos, en lugar de venderlas a otros, pero las ventas a los aliados pronto volverán a comenzar", indicó.



Mientras tanto los ataques a Ucrania continúan

Un dron ruso alcanzó la sede de los servicios de seguridad en Kiev, anunció el presidente ucraniano Volodimir Zelenski, quien prometió "una respuesta".

"Lamentablemente, un dron ruso impactó en el edificio central" del SBU (servicios de seguridad ucranianos), dijo Zelenski en Telegram, cerca de la céntrica catedral de Santa Sofía.

Añadió que el dron iba dirigido "directamente a la oficina del jefe" de esa agencia, Oleksander Poklad.

Periodistas de la AFP vieron humo elevarse sobre el centro de la ciudad. Varias carreteras cercanas al lugar del ataque estaban cerradas.

El presidente ucraniano prometió una "respuesta apropiada, tangible".

El ministro de Relaciones Exteriores ucraniano, Andrii Sibiga, calificó el ataque de "escalada grave" que "exige respuestas".

"Moscú ha dado este golpe precisamente cuando se reanudan los esfuerzos de paz", añadió.