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Trump exigirá a Europa reembolsar cientos de miles de millones de dólares por Ucrania, pero se guardó un dato clave

La exigencia de Trump busca trasladar parte de los costos que Estados Unidos asumió para apoyar a Ucrania.
vie 04 septiembre 2026 08:46 AM
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En esta fotografía facilitada por el Servicio de Emergencias de Ucrania, tomada y difundida el 4 de septiembre de 2026, un rescatista ucraniano trabaja para extinguir un incendio en el lugar de un ataque aéreo, en una ubicación no revelada de la región de Odesa, en el contexto de la invasión rusa de Ucrania.
Trump también rechazó las versiones sobre una posible falta de municiones en las fuerzas armadas de Estados Unidos. (BRENDAN SMIALOWSKI/AFP)

El presidente estadounidense Donald Trump dijo que pedirá a los europeos que reembolsen la ayuda estadounidense proporcionada a Ucrania durante el gobierno de su predecesor, Joe Biden.

Trump lleva tiempo exigiendo que los europeos asuman una mayor parte del coste del apoyo occidental a Ucrania en su guerra con Rusia, que comenzó hace más de cuatro años.

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"Se entregaron cientos de miles de millones de dólares a Ucrania y a la OTAN, gratis, que Europa habría pagado si se lo hubieran pedido, pero pediremos ese dinero, aunque sea con algo de retraso", escribió Trump el jueves en su plataforma Truth Social.

El dato clave que aún no revela el mandatario

El presidente estadounidense no especificó qué países consideraba que debían pagar.

En su mensaje, Trump también rechazó las informaciones de que las fuerzas armadas estadounidenses se están quedando sin municiones en su guerra contra Irán.

"Tenemos cantidades prácticamente ilimitadas de municiones de calibre medio y alto", escribió, y añadió que las municiones se están produciendo a "niveles nunca antes vistos".

Trump refirió que su país acumula reservas y se prepara para contingencias, por lo que había suspendido temporalmente las ventas de armas al exterior.

"Las (municiones) las reservamos para nosotros, Estados Unidos, en lugar de venderlas a otros, pero las ventas a los aliados pronto volverán a comenzar", indicó.

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Mientras tanto los ataques a Ucrania continúan

Un dron ruso alcanzó la sede de los servicios de seguridad en Kiev, anunció el presidente ucraniano Volodimir Zelenski, quien prometió "una respuesta".

"Lamentablemente, un dron ruso impactó en el edificio central" del SBU (servicios de seguridad ucranianos), dijo Zelenski en Telegram, cerca de la céntrica catedral de Santa Sofía.

Añadió que el dron iba dirigido "directamente a la oficina del jefe" de esa agencia, Oleksander Poklad.

Periodistas de la AFP vieron humo elevarse sobre el centro de la ciudad. Varias carreteras cercanas al lugar del ataque estaban cerradas.

El presidente ucraniano prometió una "respuesta apropiada, tangible".

El ministro de Relaciones Exteriores ucraniano, Andrii Sibiga, calificó el ataque de "escalada grave" que "exige respuestas".

"Moscú ha dado este golpe precisamente cuando se reanudan los esfuerzos de paz", añadió.

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Los emisarios estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner viajarán a Kiev y Moscú, según los medios.

La cafetería y pastelería Zavertailo, situada cerca del edificio de los servicios de seguridad, también fue alcanzada, afirmó en las redes sociales uno de los propietarios de esta cadena de establecimientos. No precisó si hay víctimas.

Siete personas resultaron heridas en este barrio de Chevchenkivski, de las cuales seis están hospitalizadas, indicó el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko.

Alertas aéreas sonaron el viernes varias veces en la capital de Ucrania, blanco desde hace semanas de ataques de drones y misiles.

Con información de AFP.

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