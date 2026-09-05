Estados Unidos destruye tres petroleros iraníes; Teherán responde con ataques en Ormuz

El ejército de Estados Unidos informó este sábado que atacó y destruyó tres petroleros iraníes después de que los Guardianes de la Revolución abrieran fuego contra sus naves de guerra.

Las embarcaciones iraníes fueron atacadas frente a la costa de la isla de Jark y en el golfo de Omán, de acuerdo con el Mando Central de Estados Unidos (Centcom) para Oriente Medio.



Uno de los petroleros fue impactado después de que se ordenara a la tripulación abandonar el barco, precisó el ejército estadounidense. En un video difundido por Centcom se observan las explosiones posteriores a los impactos de los proyectiles contra los buques.

Según las fuerzas estadounidenses, los objetivos formaban parte de una red clandestina multimillonaria que financia al Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) y a sus socios en la región.

Ningún soldado estadounidense resultó herido, indicó Washington.

"Que el mensaje al CGRI sea claro: si disparan contra dos de nuestros barcos, impondremos un costo económico aún mayor, eliminando tres de los suyos", declaró el comandante del Centcom, almirante Brad Cooper.

Estados Unidos busca aumentar la presión económica sobre Irán y mantiene latente la posibilidad de una acción militar de mayor alcance.

Irán responde a los ataques de Estados Unidos

La diplomacia iraní condenó los bombardeos en su principal puerto petrolero y los calificó de "acciones ilegales y agresivas".

Khatam al Anbiya, el mando militar central conjunto de Irán, advirtió que, en caso de continuar las hostilidades, los ataques contra los buques militares estadounidenses en la región serán más duros y podrían extenderse.

Los Guardianes de la Revolución afirmaron posteriormente haber atacado en represalia a tres petroleros que circulaban por lo que calificaron como una ruta no autorizada del estrecho de Ormuz, así como a tres buques afiliados a Estados Unidos.

En su canal oficial de Telegram también advirtieron a otras embarcaciones contra cualquier intento de transitar por vías marítimas que Teherán considera no autorizadas.

La guerra entre Estados Unidos e Irán vuelve a escalar

Teherán aseguró el jueves que había atacado bases militares estadounidenses en Kuwait y Emiratos Árabes Unidos en represalia por la muerte de civiles durante una boda alcanzada por bombardeos.

El vicepresidente estadounidense JD Vance afirmó que el hecho estaba bajo investigación, aunque se mostró escéptico ante la versión iraní que responsabiliza a Estados Unidos del ataque, en el que murieron cuatro asistentes a la ceremonia, según el balance de la Media Luna Roja.

El gobierno de Donald Trump ha intentado restar importancia al conflicto en Oriente Medio, que se vuelve cada vez más impopular entre los estadounidenses a medida que se acercan las elecciones de mitad de mandato.

El viernes, Trump aseguró que la guerra con Irán era "pan comido".

"Muchas personas no la llaman una guerra. Yo la llamo un conflicto militar porque para nosotros es de poca monta. No es algo grande. Primero lidiamos con Venezuela y ahora esto", afirmó.

Después de un mes de relativa calma, los enfrentamientos entre ambos países se reanudaron el 30 de agosto.

Ese día, el ejército estadounidense informó que había retomado sus ataques para impedir el lanzamiento de cohetes cargados con minas navales en el estratégico estrecho de Ormuz.

Teherán respondió atacando a países vecinos del Golfo, como ha ocurrido desde el inicio del conflicto.

Pie de foto: Estados Unidos afirmó que destruyó tres petroleros iraníes frente a la isla de Jark y en el golfo de Omán, mientras Teherán respondió con ataques contra embarcaciones vinculadas a Washington en el estrecho de Ormuz.