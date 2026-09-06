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Accidente de avión de Amazon en Miami deja cinco muertos y cinco heridos

El Boeing 767 que operaba para Amazon Prime Air se salió de la pista durante el aterrizaje, colisionó con varios vehículos.
dom 06 septiembre 2026 02:21 PM
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Avión de carga de Amazon choca contra vehículos tras accidente en Miami.
El avión de carga se salió de la pista cuando aterrizaba en Miami, chocó contra varios vehículos y posteriormente se incendió. (CHANDAN KHANNA/AFP)

Un avión de carga de Amazon se salió de la pista cuando aterrizaba el domingo en Miami, colisionó contra varios vehículos y prendió fuego, informaron autoridades.

De momento no se reportaron víctimas. El incidente fue reportado por la Administración Federal de Aviación y el Aeropuerto Internacional de Miami. Un video registró al Boeing 767 que operaba para Amazon Prime Air expulsando humo.

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¿Hay heridos por el accidente en Miami?

Al menos cinco personas murieron y otras cinco resultaron heridas cuando un avión de carga de Amazon se salió de la pista en el Aeropuerto Internacional de Miami el domingo y chocó contra varios vehículos, informaron las autoridades.

La alguacil de Miami, Rosie Cordero-Stutz, dijo que no existe "ninguna amenaza evidente para la seguridad pública" derivada del incidente, pero que hay "al menos cinco personas fallecidas" en el lugar.

El jefe de bomberos del condado de Miami-Dade, Ray Jadallah, dijo a los periodistas que, además de las cinco víctimas mortales, tres personas fueron trasladadas a centros de traumatología "en estado crítico" y otras dos fueron atendidas en un hospital local.

"El avión golpeó un par de vehículos", lo que dejó "un par de víctimas que quedaron atrapadas en los vehículos, así que comenzó a llevarse a cabo una compleja labor de extracción con nuestro equipo de rescate técnico", señaló Jadallah.

El jefe de bomberos no aclaró si el piloto o el copiloto sobrevivieron, y los funcionarios se negaron a responder preguntas después de hacer breves declaraciones.

¿Qué ocurrió?

El incidente fue reportado por la Administración Federal de Aviación y el Aeropuerto Internacional de Miami.

El Departamento de Bomberos de Miami-Dade indicó que el avión, que operaba como el vuelo Prime Air 7598, se incendió como resultado de lo que calificó como un choque.

"Los bomberos están trabajando para extinguir el fuego y evaluar a los pacientes", señaló en X.

¿Por qué ocurrió el accidente del avión de Amazon?

El Departamento dijo que el avión sobrepasó una pista y chocó contra varios vehículos cerca del aeropuerto. Más de 60 bomberos acudieron rápidamente al lugar, agregó.

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¿Está abierto el aeropuerto internacional de Miami?

El aeropuerto informó que todas sus pistas y vías de rodaje fueron cerradas.

Amazon confirma el accidente del avión

Amazon dijo en un comunicado que el incidente se produjo cuando la aeronave "intentaba aterrizar". La compañía tampoco reportó al momento heridos o muertos.

"Esta es una situación en desarrollo y aún estamos recopilando información. Estamos trabajando de cerca con las autoridades y funcionarios locales para entender exactamente qué ocurrió", dijo la portavoz de Amazon, Kelly Nantel, en el comunicado.

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