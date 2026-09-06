Erupción del volcán Krakatoa cancela vuelos y afecta a 150,000 pasajeros en Indonesia

El volcán Krakatoa obligó a cerrar aeropuertos, cancelar vuelos y dejar a miles de pasajeros varados en Indonesia.
El Anak Krakatoa, cuyo nombre significa “hijo de Krakatoa”, entró en erupción y lanzó lava y cenizas sobre el estrecho de la Sonda, entre las islas de Java y Sumatra.
La ceniza volcánica llegó hasta zonas cercanas a Yakarta y obligó a suspender operaciones en el aeropuerto internacional Soekarno-Hatta, el principal de la capital.
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Miles de pasajeros quedan varados
Las autoridades ampliaron el cierre a ocho aeropuertos , mientras que el impacto sobre el transporte aéreo alcanzó a alrededor de 150,000 pasajeros y 1,558 vuelos, de acuerdo con reportes de las autoridades.
¿Por qué las cenizas obligan a cerrar aeropuertos?
Una erupción volcánica no solamente representa un peligro para las comunidades cercanas. Las cenizas pueden convertirse en un problema para la aviación porque contienen partículas que pueden afectar los motores de los aviones.
En la actual erupción, las cenizas se dispersaron por el espacio aéreo de distintos aeropuertos de Indonesia. El material también llegó a zonas habitadas, donde cubrió vehículos y carreteras.
Por esta razón, las autoridades suspendieron operaciones aéreas como medida preventiva. En el caso del aeropuerto Soekarno-Hatta, la suspensión comenzó durante la madrugada del domingo y fue ampliada conforme los análisis detectaron la presencia de ceniza volcánica en la zona.
La actividad también tuvo efectos fuera de los aeropuertos, las autoridades cerraron escuelas en zonas afectadas y trasladaron las clases a modalidad remota ante la presencia de ceniza en el ambiente.
El volcán nació después de la erupción de 1883
El Anak Krakatoa no existía cuando ocurrió la gran erupción de 1883, el Krakatoa era entonces una isla volcánica situada en el estrecho de la Sonda.
Durante agosto de ese año se produjo una serie de explosiones que terminó con el colapso de buena parte de la isla y la erupción generó enormes flujos de material volcánico y tsunamis que golpearon las costas de Java y Sumatra.
De acuerdo con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, alrededor de 36,000 personas murieron como consecuencia del desastre, y la mayoría de las víctimas falleció por los tsunamis.
La explosión también fue extraordinaria por su alcance. El sonido de las detonaciones pudo escucharse a miles de kilómetros de distancia y las cenizas llegaron a cubrir una enorme extensión de la atmósfera.
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De las cenizas surgió el Anak Krakatoa
Aunque el Krakatoa prácticamente desapareció durante aquella catástrofe, la actividad volcánica no terminó.
Décadas después, un nuevo cono comenzó a emerger dentro de la caldera formada por la erupción de 1883. Ese volcán recibió el nombre de Anak Krakatoa, o “hijo de Krakatoa”.
La actividad volcánica comenzó a generar el nuevo edificio en el siglo XX y el Anak Krakatoa continuó creciendo con nuevas erupciones.
Por eso, el volcán que ahora provoca cancelaciones de vuelos forma parte del mismo sistema volcánico que protagonizó la catástrofe de 1883.
No es la primera vez que el Anak Krakatoa provoca una tragedia
El antecedente más reciente ocurrió en diciembre de 2018, cuando una erupción provocó el colapso de una parte del volcán hacia el mar y generó un tsunami en el estrecho de la Sonda.
El fenómeno dejó 437 muertos, además de miles de heridos y desplazados, además su ubicación en una zona marítima significa que una erupción puede generar riesgos que van más allá de la lava y la ceniza.
Esta vez el impacto llega a los vuelos y las escuelas
La erupción actual no ha provocado, hasta ahora, una tragedia comparable con las de 1883 o 2018, pero sí ha generado una fuerte afectación en la vida cotidiana.
El cierre de ocho aeropuertos afectó vuelos nacionales e internacionales y dejó a decenas de miles de pasajeros sin poder continuar sus viajes. Algunas aerolíneas cancelaron vuelos mientras las autoridades evaluaban las condiciones del espacio aéreo.
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Las cenizas también llegaron a zonas pobladas, lo que llevó a las autoridades a tomar medidas de precaución para reducir la exposición de la población.