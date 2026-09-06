Erupción del volcán Krakatoa cancela vuelos y afecta a 150,000 pasajeros en Indonesia

Miles de pasajeros quedan varados

Las autoridades ampliaron el cierre a ocho aeropuertos , mientras que el impacto sobre el transporte aéreo alcanzó a alrededor de 150,000 pasajeros y 1,558 vuelos, de acuerdo con reportes de las autoridades.

¿Por qué las cenizas obligan a cerrar aeropuertos?

Una erupción volcánica no solamente representa un peligro para las comunidades cercanas. Las cenizas pueden convertirse en un problema para la aviación porque contienen partículas que pueden afectar los motores de los aviones.

En la actual erupción, las cenizas se dispersaron por el espacio aéreo de distintos aeropuertos de Indonesia. El material también llegó a zonas habitadas, donde cubrió vehículos y carreteras.



Por esta razón, las autoridades suspendieron operaciones aéreas como medida preventiva. En el caso del aeropuerto Soekarno-Hatta, la suspensión comenzó durante la madrugada del domingo y fue ampliada conforme los análisis detectaron la presencia de ceniza volcánica en la zona.

La actividad también tuvo efectos fuera de los aeropuertos, las autoridades cerraron escuelas en zonas afectadas y trasladaron las clases a modalidad remota ante la presencia de ceniza en el ambiente.

El volcán nació después de la erupción de 1883

El Anak Krakatoa no existía cuando ocurrió la gran erupción de 1883, el Krakatoa era entonces una isla volcánica situada en el estrecho de la Sonda.

Durante agosto de ese año se produjo una serie de explosiones que terminó con el colapso de buena parte de la isla y la erupción generó enormes flujos de material volcánico y tsunamis que golpearon las costas de Java y Sumatra.

De acuerdo con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, alrededor de 36,000 personas murieron como consecuencia del desastre, y la mayoría de las víctimas falleció por los tsunamis.

La ceniza volcánica del Anak Krakatoa obligó a suspender operaciones en varios aeropuertos de Indonesia. (HANDOUT/AFP)





La explosión también fue extraordinaria por su alcance. El sonido de las detonaciones pudo escucharse a miles de kilómetros de distancia y las cenizas llegaron a cubrir una enorme extensión de la atmósfera.