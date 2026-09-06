Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Internacional

Erupción del volcán Krakatoa cancela vuelos y afecta a 150,000 pasajeros en Indonesia

La ceniza volcánica obligó a suspender vuelos y dejó a miles de pasajeros varados, mientras las autoridades mantienen bajo vigilancia al volcán conocido como el “hijo de Krakatoa”.
dom 06 septiembre 2026 12:10 PM
Añadir Expansión en Google
Pasajeros de Indonesia sentados en el piso de un aeropuerto esperando.
La actividad del volcán afectó vuelos y llevó a las autoridades a tomar medidas preventivas en zonas cercanas. (ABIMANYU/AFP)

El volcán Krakatoa obligó a cerrar aeropuertos, cancelar vuelos y dejar a miles de pasajeros varados en Indonesia.

El Anak Krakatoa, cuyo nombre significa “hijo de Krakatoa”, entró en erupción y lanzó lava y cenizas sobre el estrecho de la Sonda, entre las islas de Java y Sumatra.

La ceniza volcánica llegó hasta zonas cercanas a Yakarta y obligó a suspender operaciones en el aeropuerto internacional Soekarno-Hatta, el principal de la capital.

Publicidad

Miles de pasajeros quedan varados

Las autoridades ampliaron el cierre a ocho aeropuertos , mientras que el impacto sobre el transporte aéreo alcanzó a alrededor de 150,000 pasajeros y 1,558 vuelos, de acuerdo con reportes de las autoridades.

¿Por qué las cenizas obligan a cerrar aeropuertos?

Una erupción volcánica no solamente representa un peligro para las comunidades cercanas. Las cenizas pueden convertirse en un problema para la aviación porque contienen partículas que pueden afectar los motores de los aviones.

En la actual erupción, las cenizas se dispersaron por el espacio aéreo de distintos aeropuertos de Indonesia. El material también llegó a zonas habitadas, donde cubrió vehículos y carreteras.

Personas buscan materiales aprovechables entre los escombros tras las inundaciones repentinas en el centro de Trishuli, en el distrito nepalí de Nuwakot, el 1 de septiembre de 2026. La enorme ola de agua helada y escombros, provocada por el colapso de un glaciar en la frontera entre China y Nepal, causó la muerte de al menos 939 personas y dejó a cerca de 4.500 desaparecidas; Katmandú ha advertido que los costos de reconstrucción podrían ascender a "miles de millones de dólares".
Internacional

Frontera entre China y Nepal: el desastre ya deja más de 1,000 muertos


Por esta razón, las autoridades suspendieron operaciones aéreas como medida preventiva. En el caso del aeropuerto Soekarno-Hatta, la suspensión comenzó durante la madrugada del domingo y fue ampliada conforme los análisis detectaron la presencia de ceniza volcánica en la zona.

La actividad también tuvo efectos fuera de los aeropuertos, las autoridades cerraron escuelas en zonas afectadas y trasladaron las clases a modalidad remota ante la presencia de ceniza en el ambiente.

El volcán nació después de la erupción de 1883

El Anak Krakatoa no existía cuando ocurrió la gran erupción de 1883, el Krakatoa era entonces una isla volcánica situada en el estrecho de la Sonda.

Durante agosto de ese año se produjo una serie de explosiones que terminó con el colapso de buena parte de la isla y la erupción generó enormes flujos de material volcánico y tsunamis que golpearon las costas de Java y Sumatra.

De acuerdo con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, alrededor de 36,000 personas murieron como consecuencia del desastre, y la mayoría de las víctimas falleció por los tsunamis.

Imagen área en donde se observa salir humo de un volcán activo de Indonesia.
La ceniza volcánica del Anak Krakatoa obligó a suspender operaciones en varios aeropuertos de Indonesia. (HANDOUT/AFP)


La explosión también fue extraordinaria por su alcance. El sonido de las detonaciones pudo escucharse a miles de kilómetros de distancia y las cenizas llegaron a cubrir una enorme extensión de la atmósfera.

Publicidad

De las cenizas surgió el Anak Krakatoa

Aunque el Krakatoa prácticamente desapareció durante aquella catástrofe, la actividad volcánica no terminó.

Décadas después, un nuevo cono comenzó a emerger dentro de la caldera formada por la erupción de 1883. Ese volcán recibió el nombre de Anak Krakatoa, o “hijo de Krakatoa”.

Excavadoras retiran lodo tras las inundaciones en Nepal
Internacional

Nepal enfrenta una combinación de desastres naturales que provocaron el deslave

La actividad volcánica comenzó a generar el nuevo edificio en el siglo XX y el Anak Krakatoa continuó creciendo con nuevas erupciones.

Por eso, el volcán que ahora provoca cancelaciones de vuelos forma parte del mismo sistema volcánico que protagonizó la catástrofe de 1883.

No es la primera vez que el Anak Krakatoa provoca una tragedia

El antecedente más reciente ocurrió en diciembre de 2018, cuando una erupción provocó el colapso de una parte del volcán hacia el mar y generó un tsunami en el estrecho de la Sonda.

El fenómeno dejó 437 muertos, además de miles de heridos y desplazados, además su ubicación en una zona marítima significa que una erupción puede generar riesgos que van más allá de la lava y la ceniza.

Esta vez el impacto llega a los vuelos y las escuelas

La erupción actual no ha provocado, hasta ahora, una tragedia comparable con las de 1883 o 2018, pero sí ha generado una fuerte afectación en la vida cotidiana.

El cierre de ocho aeropuertos afectó vuelos nacionales e internacionales y dejó a decenas de miles de pasajeros sin poder continuar sus viajes. Algunas aerolíneas cancelaron vuelos mientras las autoridades evaluaban las condiciones del espacio aéreo.

Publicidad

Las cenizas también llegaron a zonas pobladas, lo que llevó a las autoridades a tomar medidas de precaución para reducir la exposición de la población.

Con información de AFP.

Tags

volcanes Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad