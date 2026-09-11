Las Torres Gemelas cayeron hace 25 años; así recuerda Nueva York el 11 de septiembre que cambió al mundo

Nueva York comenzó este viernes las conmemoraciones por el 25 aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001, que dejaron casi 3,000 muertos en Estados Unidos y transformaron para siempre la seguridad, la política y la sociedad del país.
La ceremonia principal se realizó en la llamada Zona Cero, en el sur de Manhattan, donde se encontraban las Torres Gemelas del World Trade Center antes de que fueran derribadas tras el impacto de dos aviones secuestrados por integrantes de Al Qaeda.
El acto reunió a familiares de las víctimas, autoridades y expresidentes estadounidenses, aunque hubo una ausencia especialmente notoria: Donald Trump decidió no acudir a Nueva York y encabezó otra ceremonia en el Pentágono, que también fue blanco de los ataques.
En Manhattan estuvieron el vicepresidente JD Vance y cuatro expresidentes: los demócratas Joe Biden, Barack Obama y Bill Clinton, además del republicano George W. Bush, quien ocupaba la Casa Blanca cuando ocurrieron los atentados.
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Mamdani llega a la Zona Cero entre críticas de conservadores
Mamdani, de 34 años y perteneciente al ala progresista del Partido Demócrata, acudió al homenaje mientras sectores conservadores cuestionaron su participación en los actos conmemorativos.
Entre quienes criticaron su presencia estuvo Rudy Giuliani, alcalde de Nueva York durante los atentados de 2001 y posteriormente abogado de Donald Trump. Giuliani dijo sentirse ofendido por la presencia de Mamdani en la Zona Cero.
Una petición respaldada por más de 100,000 firmas también pidió que el alcalde no participara en las conmemoraciones. El documento cuestiona sus vínculos con personas que, según sus impulsores, son insuficientemente críticas de ideologías extremistas.
El debate ocurre en una ciudad cuya relación con la comunidad musulmana cambió profundamente después del 11 de septiembre.
Tras los ataques se registró un aumento de los actos antimusulmanes tanto en Nueva York como en otras partes de Estados Unidos. La policía también implementó programas de vigilancia dirigidos a comunidades musulmanas bajo el argumento de combatir el extremismo, aunque posteriormente fueron abandonados.
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Mamdani cuestiona la respuesta de Nueva York tras el 9/11
La participación de Mamdani también ocurre en medio de una nueva disputa sobre las consecuencias sanitarias de los atentados.
Esta semana, el alcalde anunció la publicación de decenas de miles de documentos que, según su gobierno, muestran que la ciudad ocultó información relacionada con la toxicidad del aire después del derrumbe de las Torres Gemelas.
Además de las 2,977 personas que murieron en Estados Unidos el día de los ataques, más de 9,400 personas han fallecido posteriormente por enfermedades relacionadas con la exposición a sustancias tóxicas, de acuerdo con el programa federal de seguimiento médico.
"La gente enfermó porque los dirigentes en quienes confiaba le mintieron al asegurarle que podía respirar sin peligro un aire tóxico", sostuvo Mamdani.
Las declaraciones podrían poner nuevamente bajo escrutinio a funcionarios que estuvieron al frente de Nueva York después de los ataques, entre ellos Giuliani y Michael Bloomberg, quien fue elegido alcalde en noviembre de 2001.
Las víctimas vuelven a ocupar el centro de la ceremonia
Mientras el debate político rodea el aniversario, los familiares de las víctimas comenzaron a leer los nombres de las personas que murieron en los atentados.
La ceremonia se desarrolló bajo un fuerte dispositivo de seguridad y con la presencia de personas que, 25 años después, mantienen una relación directa con aquella mañana de septiembre de 2001.
"Cada año es un periodo muy difícil para nosotros, y este año aún más porque llegamos al hito de los 25 años", dijo a AFP John Fila, un bombero que se encontraba a unos cientos de metros de la Zona Cero durante otra ceremonia en Manhattan.
El aniversario representa también un cambio generacional.
De acuerdo con Beth Hillman, presidenta del Museo y Memorial del 11 de Septiembre, alrededor de 100 millones de estadounidenses no habían nacido o eran demasiado pequeños para recordar los atentados cuando ocurrieron.
Por ello, el museo ha cambiado parte de su estrategia. Además de preservar la memoria de las víctimas, ahora busca transmitir lo ocurrido a generaciones que conocieron el 9/11 únicamente a través de sus padres, maestros, libros o archivos históricos.
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Al Qaeda también marca los 25 años del ataque
El aniversario también fue retomado por Al Qaeda. Según SITE Intelligence Group, organización dedicada al monitoreo de sitios yihadistas, el grupo publicó imágenes relacionadas con Osama bin Laden, responsable de la organización cuando ocurrieron los atentados, y de su hijo Hamza con motivo del 25 aniversario.
Bin Laden murió en 2011 durante una operación estadounidense en Pakistán. Su hijo Hamza murió en 2019, de acuerdo con declaraciones posteriores de Trump.
Un cuarto de siglo después, el 11 de septiembre sigue siendo uno de los acontecimientos que más ha marcado a Estados Unidos. Pero la manera de recordarlo también está cambiando: para millones de estadounidenses, ya no se trata de un acontecimiento vivido directamente, sino de un episodio histórico que debe ser explicado por quienes sí estuvieron ahí.