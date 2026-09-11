Las Torres Gemelas cayeron hace 25 años; así recuerda Nueva York el 11 de septiembre que cambió al mundo

Mamdani cuestiona la respuesta de Nueva York tras el 9/11

La participación de Mamdani también ocurre en medio de una nueva disputa sobre las consecuencias sanitarias de los atentados.

Esta semana, el alcalde anunció la publicación de decenas de miles de documentos que, según su gobierno, muestran que la ciudad ocultó información relacionada con la toxicidad del aire después del derrumbe de las Torres Gemelas.

Además de las 2,977 personas que murieron en Estados Unidos el día de los ataques, más de 9,400 personas han fallecido posteriormente por enfermedades relacionadas con la exposición a sustancias tóxicas, de acuerdo con el programa federal de seguimiento médico.

"La gente enfermó porque los dirigentes en quienes confiaba le mintieron al asegurarle que podía respirar sin peligro un aire tóxico", sostuvo Mamdani.

Las declaraciones podrían poner nuevamente bajo escrutinio a funcionarios que estuvieron al frente de Nueva York después de los ataques, entre ellos Giuliani y Michael Bloomberg, quien fue elegido alcalde en noviembre de 2001.

Las víctimas vuelven a ocupar el centro de la ceremonia

Mientras el debate político rodea el aniversario, los familiares de las víctimas comenzaron a leer los nombres de las personas que murieron en los atentados.

La ceremonia se desarrolló bajo un fuerte dispositivo de seguridad y con la presencia de personas que, 25 años después, mantienen una relación directa con aquella mañana de septiembre de 2001.

"Cada año es un periodo muy difícil para nosotros, y este año aún más porque llegamos al hito de los 25 años", dijo a AFP John Fila, un bombero que se encontraba a unos cientos de metros de la Zona Cero durante otra ceremonia en Manhattan.

El “Tribute in Light”, instalación de luces que honra a las víctimas del 11 de septiembre de 2001, ilumina el cielo de Manhattan desde Nueva Jersey, el 10 de septiembre de 2026. (LEONARDO MUNOZ/AFP)

El aniversario representa también un cambio generacional.

De acuerdo con Beth Hillman, presidenta del Museo y Memorial del 11 de Septiembre, alrededor de 100 millones de estadounidenses no habían nacido o eran demasiado pequeños para recordar los atentados cuando ocurrieron.

Por ello, el museo ha cambiado parte de su estrategia. Además de preservar la memoria de las víctimas, ahora busca transmitir lo ocurrido a generaciones que conocieron el 9/11 únicamente a través de sus padres, maestros, libros o archivos históricos.