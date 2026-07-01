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Zohran Mamdani se convierte en la estrella política del Mundial 2026

El alcalde de Nueva York ha usado el deporte, con el torneo de fútbol y el campeonato de los Kicks en la NBA, para mostrar el trabajo que ha hecho en sus seis meses al frente de la ciudad.
mié 01 julio 2026 05:50 AM
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El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, habla durante una conferencia de prensa en el Parque Comunitario del Hospital Universitario de Staten Island el 27 de abril de 2026 en la ciudad de Nueva York. El alcalde Mamdani se unió al gobernador. Kathy Hochul, funcionarios del gobierno y miembros del Comité Anfitrión de la Copa Mundial de la FIFA 2026 de Nueva York y Nueva Jersey, ya que anunciaron que Nueva York organizará cinco fiestas gratuitas para ver la Copa del Mundo en varias partes de Nueva York
Muchas de las medidas que Mamdani ha impulsado alrededor del mundial tienen justo que ver con la asequibilidad al evento. (FOTO: Michael M. Santiago/Getty Images)

El alcalde de Nueva York, el demócrata Zohran Mamdani, fue una sensación durante su campaña hacia el gobierno de la ciudad más poblada de Estados Unidos. Seis meses después de llegar al cargo, el político de 34 años se posiciona también como una de las estrellas políticas del Mundial 2026.

Mamdani, quien provocó un terremoto al interior del Partido Demócrata cuando ganó la candidatura al exgobernador Andrew Cuomo, ha priorizado la experiencia de los fanáticos del deporte, en una ciudad donde viven millones de migrantes latinoamericanos y personas de origen latino.

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Nueva York es una de las principales sedes del mundial. El estadio Nueva York-Nueva Jersey (MetLife Stadium) recibirá ocho juegos, incluido el duelo de octavos de final entre Brasil y Noruega, y la final, que se jugará el 19 de julio.

“Es uno de los alcaldes con más entusiasmo con el mundial”, señala Mercedes Baltazar, experta en reputación y fundadora de Meraki México, y señala que Nueva York es una de las sedes estadounidenses donde más se siente el ambiente mundialista.

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Como contraposición pone a Los Ángeles, sede del juego inaugural de Estados Unidos en la Copa del Mundo 2026 y de otros siete encuentros.

“En Los Ángeles hay lugares en donde ni siquiera te enteras de que el mundial está sucediendo. Lo que lograron hacer fue un poco como la ruta de transporte público para llegar al SoFi Stadium (Estadio Los Ángeles), pero poco más. Karen Bass dejó ir esa oportunidad, mientras que Mamdani sí lo aprovechó completamente”, dice Baltazar.

Un mundial más accesible

Mamdani llegó a la alcaldía de la ciudad de Nueva York con la promesa de atender uno de los principales problemas que los habitantes de esta urbe perciben: el aumento en el costo de vida.

Muchas de las medidas que Mamdani ha impulsado alrededor del mundial tienen justo que ver con la asequibilidad al evento, que ha sido considerado uno de los torneos más caros para los aficionados en la historia del torneo.

“Mamdani no comunica sobre el Mundial, sino que hoy comunica desde el Mundial”, indica Javier Sánchez González, consultor y analista internacional de comunicación política, discurso y narrativa.

En medio de reclamos de los aficionados por la accesibilidad y el precio de las entradas, y el aumento en el precio de los tiquetes de tren desde la Capital del Mundo hacia el MetLife Stadium de Nueva Jersey, el alcalde demócrata de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció el 27 de abril que cada distrito de la ciudad tendrá zonas gratuitas para disfrutar el torneo.

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"El primer deporte del mundo debe pertenecer a todos. Hemos decidido, por lo tanto, permitir a los fanáticos que puedan seguirlo juntos sin tener que gastar ni un dólar”, dijo el gobernante local.

En mayo, Mamdani anunció el sorteo de 1,000 boletos para algunos de los juegos del mundial en 50 dólares, un precio mucho menor al que ofrecía la FIFA o al que podía encontrarse en el mercado de reventa.

En junio, lanzó un programa de apoyo a pequeños negocios para ofrecer comida y bebida a bajo costo en cientos de restaurantes y bares locales.

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El mundial, "es la oportunidad de alcanzar quizá un nuevo mercado, un nuevo grupo de personas que no necesariamente habrían frecuentado su establecimiento antes", decía a los comerciantes Jacques Brunvil, del Departamento de Servicios para Pequeñas Empresas de Nueva York (SBS).

“Le está hablando a este segmento de población que para la cual el Mundial significa algo”, dice Baltazar. “Nueva York tiene una población migrante enorme que sí es seguidora del fútbol y que quiere un acceso mucho menos limitante de lo que ha planteado la FIFA. Mandani está haciendo como intermediario ante los abusos de la FIFA”.

Por ejemplo, el alcalde exigió explicaciones al organismo rector del fútbol luego de que diera marcha atrás a la entrada al estadio con botellas de agua, a pesar de que ya se esperaba que la ciudad viviera temperaturas extremas durante la celebración del torneo.

Un influencer político

Mamdani representa al ala izquierdista del partido republicano, pero a diferencia de otros líderes como Bernie Sanders o Alexandria Ocasio Cortez, quienes usan el enojo contra la élite como su principal arma de comunicación, el alcalde neoyorquino trata de convencer al electorado de que las cosas pueden hacerse de manera distinta.

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Además, sabe cómo integrarse a conversaciones públicas, como el Mundial o el campeonato de los Knicks en la NBA, de manera orgánica, como si fuera una persona normal y no un político.

“La gente sigue a Mandani ya como un influencer, más que como un político y por eso funciona”, dice Sánchez González.

Por su parte, Baltazar menciona que los electores en Estados Unidos necesitan políticos que no se vean ni parezcan políticos, aunque hagan acciones muy parecidas a las de los gobernantes.

Los dos especialistas señalan que, a diferencia de otros políticos, que pueden tener una comunicación transgresora pero no cumplen lo que prometen, en el caso de Mamdani lo que antes era una promesa de campaña ahora es una realidad. Por ejemplo, en junio anunció que la renta de un millón de departamentos sería congelada por dos años, una de sus principales propuestas en campaña.

La final del Mundial seguramente ofrecerá un contraste entre dos figuras políticas clave en Estados Unidos. Se espera que el presidente Donald Trump asista al encuentro y participe en la ceremonia de premiación, como ya hizo el año pasado en el mundial de clubs.

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