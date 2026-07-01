Zohran Mamdani se convierte en la estrella política del Mundial 2026

Nueva York es una de las principales sedes del mundial. El estadio Nueva York-Nueva Jersey (MetLife Stadium) recibirá ocho juegos, incluido el duelo de octavos de final entre Brasil y Noruega, y la final, que se jugará el 19 de julio.

“Es uno de los alcaldes con más entusiasmo con el mundial”, señala Mercedes Baltazar, experta en reputación y fundadora de Meraki México, y señala que Nueva York es una de las sedes estadounidenses donde más se siente el ambiente mundialista.

Como contraposición pone a Los Ángeles, sede del juego inaugural de Estados Unidos en la Copa del Mundo 2026 y de otros siete encuentros.

“En Los Ángeles hay lugares en donde ni siquiera te enteras de que el mundial está sucediendo. Lo que lograron hacer fue un poco como la ruta de transporte público para llegar al SoFi Stadium (Estadio Los Ángeles), pero poco más. Karen Bass dejó ir esa oportunidad, mientras que Mamdani sí lo aprovechó completamente”, dice Baltazar.

Un mundial más accesible

Mamdani llegó a la alcaldía de la ciudad de Nueva York con la promesa de atender uno de los principales problemas que los habitantes de esta urbe perciben: el aumento en el costo de vida.

Muchas de las medidas que Mamdani ha impulsado alrededor del mundial tienen justo que ver con la asequibilidad al evento, que ha sido considerado uno de los torneos más caros para los aficionados en la historia del torneo.

“Mamdani no comunica sobre el Mundial, sino que hoy comunica desde el Mundial”, indica Javier Sánchez González, consultor y analista internacional de comunicación política, discurso y narrativa.

En medio de reclamos de los aficionados por la accesibilidad y el precio de las entradas, y el aumento en el precio de los tiquetes de tren desde la Capital del Mundo hacia el MetLife Stadium de Nueva Jersey, el alcalde demócrata de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció el 27 de abril que cada distrito de la ciudad tendrá zonas gratuitas para disfrutar el torneo.