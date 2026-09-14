Líderes de Gales, Escocia e Irlanda del Norte buscan su independencia del Reino Unido

Primera vez en la historia en que hay tres ministros separatistas

El acuerdo firmado por los ministros es histórico, ya que es la primera vez desde que comenzó la descentralización del Reino Unido en el que Irlanda del Norte, Gales y Escocia coinciden en tener líderes que desean la independencia de sus respectivas naciones.

Los ministros principales de los tres países compartieron un documento con una frase que de inmediato desató polémica:

“Para quienes nos observan desde estas islas, para quienes nos observan desde todo el mundo: no podría haber una señal más clara de que el tiempo de Westminster está llegando a su fin”.

El texto asevera: “Ningún gobierno de Westminster tiene derecho a bloquear la democracia ni a socavar el principio de que nuestro pueblo decidirá su propio futuro”.

El documento también reconoce que al interior de cada nación existen posiciones políticas diferentes, y que cada una determinará su futuro a su tiempo. A pesar de ello, la unión de los tres países en la misma postura sorprendió a más de uno.

Por su parte, Swinney reconoció que se trata de un momento crucial en la historia del Reino Unido, recalcando que las cosas son diferentes en la actualidad.

“Los ciudadanos de Escocia, Gales e Irlanda tienen derecho a la autodeterminación, tienen derecho a decidir su propio futuro”, aseguró.