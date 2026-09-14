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Líderes de Gales, Escocia e Irlanda del Norte buscan su independencia del Reino Unido

Por primera vez en la historia, los tres países tienen líderes nacionalistas que buscan la independencia.
lun 14 septiembre 2026 06:41 PM
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Líderes de Gales, Escocia e Irlanda del Norte
Líderes de los tres países posan con el referéndum. (Matthew Horwood/Getty Images)

Líderes de Gales, Escocia e Irlanda del Norte se reunieron este lunes 14 de septiembre para firmar un documento en donde reclaman su derecho a la independencia del Reino Unido.

John Swinney, de Escocia; Michelle O’Neill, de Irlanda del Norte; y Rhun ap Iorweth, de Gales, coincidieron en que desean que sus respectivas naciones abandonen el Reino Unido. En el acuerdo, afirman que el gobierno de Westminster, sede política del gobierno británico, no tiene derecho a “bloquear la democracia”.

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Primera vez en la historia en que hay tres ministros separatistas

El acuerdo firmado por los ministros es histórico, ya que es la primera vez desde que comenzó la descentralización del Reino Unido en el que Irlanda del Norte, Gales y Escocia coinciden en tener líderes que desean la independencia de sus respectivas naciones.

Los ministros principales de los tres países compartieron un documento con una frase que de inmediato desató polémica:

“Para quienes nos observan desde estas islas, para quienes nos observan desde todo el mundo: no podría haber una señal más clara de que el tiempo de Westminster está llegando a su fin”.

El texto asevera: “Ningún gobierno de Westminster tiene derecho a bloquear la democracia ni a socavar el principio de que nuestro pueblo decidirá su propio futuro”.

El documento también reconoce que al interior de cada nación existen posiciones políticas diferentes, y que cada una determinará su futuro a su tiempo. A pesar de ello, la unión de los tres países en la misma postura sorprendió a más de uno.

Por su parte, Swinney reconoció que se trata de un momento crucial en la historia del Reino Unido, recalcando que las cosas son diferentes en la actualidad.

“Los ciudadanos de Escocia, Gales e Irlanda tienen derecho a la autodeterminación, tienen derecho a decidir su propio futuro”, aseguró.

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Acusan desatención del gobierno británico

Por otra parte, Michelle O’Neill, ministra principal de Irlanda del Norte y vicepresidenta del Sinn Féin irlandés, advirtió que los intereses de toda la isla “nunca han sido atendidos” por las personas de Westminster.

La funcionaria norirlandesa recalcó que la elección de tres ministros nacionalistas es una indicación de las evidentes desatenciones del gobierno británico.

“Es una clara indicación de que la gente se da cuenta de que Westmisnter no está trabajando para la gente de Irlanda del Norte, Escocia y Gales”.

La reunión entre los líderes nacionalistas ocurre a poco menos de una semana que la Cámara de los Comunes volviera a hablar sobre el tema de la independencia de Escocia. En dicha sesión, el primer ministro británico, Andy Burnham, dio a entender que se podría realizar un nuevo referéndum de independencia en caso de que existiera un claro apoyo público al proceso democrático.

Escocia realizó en 2014 un referéndum de independencia, donde el 55% de los escoceses decidieron seguir formando parte del Reino Unido, sobre el 45% de las personas que votaran a favor de la independencia.

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Gales tiene una postura diferente

Mientras que Escocia busca un nuevo referéndum de independencia, en Gales la dinámica es diferente. Rhun ap Iorweth, nombrado ministro galés desde mayo pasado, ha dejado claro que no busca impulsar un referéndum de independencia por el momento.

El líder galés ha dejado claro que su intención es “liderar el diálogo nacional sobre el tema”, con la creación de una comisión nacional que siente las bases para los planes a futuro de Gales.

Se tiene previsto que los líderes de los tres países involucrados se reúnan con el primer ministro británico, Andy Burnham, el próximo mes.

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Reino Unido Irlanda del Norte Escocia Gales

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