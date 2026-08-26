Tu título universitario no garantiza que trabajes en lo que estudiaste, revela el IMCO

Estudiar una carrera no significa ejercerla

El IMCO presentó este análisis como parte de Compara Carreras 2026 , con el objetivo de medir por primera vez qué tan relacionada está la formación universitaria con las actividades que realizan los profesionistas en el mercado laboral mexicano.

Para hacerlo, cruzó las carreras del Clasificador Mexicano de Programas de Estudio con las ocupaciones del Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones y utilizó información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi.

Por ejemplo, una persona que estudió Medicina general y trabaja como médico general o familiar se considera vinculada con su carrera. Si esa misma persona trabaja en ventas, comercio o apoyo administrativo, se considera que existe un desajuste entre su formación y su ocupación.

Los egresados que más ejercen su carrera

Las carreras relacionadas con salud y educación son las que muestran una mayor correspondencia entre los estudios y el trabajo.

Medicina general encabeza la lista, con 81% de sus egresados ejerciendo una actividad relacionada con su formación.

Por otro lado, Formación docente a nivel primaria tiene a un 77% de sus egresados trabajando en su área, y Enfermería general y obstetricia un 75%.

De las 10 carreras con mayor número de egresado s trabajando en su área, ocho pertenecen a las áreas de salud o docencia.

Una de las razones es que se trata de profesiones con trayectorias laborales más definidas y, en algunos casos, con requisitos legales para ejercer, como contar con título y cédula profesional.

Carreras que no ejercen sus egresados

Los planes generales de ciencias sociales registran 90% de desajuste, mientras que Ciencias computacionales y Diseño curricular y pedagogía llegan a 91%.

Esto no significa necesariamente que quienes estudiaron estas carreras estén desempleados o que sus conocimientos no sean útiles.

La falta de empleos especializados es uno de los factores que puede llevar a los profesionistas a trabajar en otras áreas. (Thinkstock)

En disciplinas con una formación más amplia, las habilidades pueden trasladarse a diferentes sectores y puestos de trabajo, por lo que la relación entre carrera y ocupación es menos directa.