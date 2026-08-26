Tu título universitario no garantiza que trabajes en lo que estudiaste, revela el IMCO

En México, el 54% de las personas que concluyeron su carrera están trabajando en un lugar o actividad que no está relacionado con su licenciatura, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
El dato coloca a México por encima del promedio de los 22 países analizados por la OCDE, donde el desajuste entre estudios y trabajo es de 39%.
La diferencia también es amplia frente a países como Finlandia, donde el desajuste es de 23%. Además, la cifra nacional supera a países como Corea del Sur, Inglaterra e Italia, que tienen cifras cercanas a 50%.
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Estudiar una carrera no significa ejercerla
El IMCO presentó este análisis como parte de Compara Carreras 2026 , con el objetivo de medir por primera vez qué tan relacionada está la formación universitaria con las actividades que realizan los profesionistas en el mercado laboral mexicano.
Para hacerlo, cruzó las carreras del Clasificador Mexicano de Programas de Estudio con las ocupaciones del Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones y utilizó información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi.
Por ejemplo, una persona que estudió Medicina general y trabaja como médico general o familiar se considera vinculada con su carrera. Si esa misma persona trabaja en ventas, comercio o apoyo administrativo, se considera que existe un desajuste entre su formación y su ocupación.
Una de las razones es que se trata de profesiones con trayectorias laborales más definidas y, en algunos casos, con requisitos legales para ejercer, como contar con título y cédula profesional.
Carreras que no ejercen sus egresados
Los planes generales de ciencias sociales registran 90% de desajuste, mientras que Ciencias computacionales y Diseño curricular y pedagogía llegan a 91%.
Esto no significa necesariamente que quienes estudiaron estas carreras estén desempleados o que sus conocimientos no sean útiles.
En disciplinas con una formación más amplia, las habilidades pueden trasladarse a diferentes sectores y puestos de trabajo, por lo que la relación entre carrera y ocupación es menos directa.
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Trabajar en algo no relacionado a tu carrera afecta el salario
El problema aparece cuando trabajar fuera del campo de estudio implica que el profesionista termine en una ocupación que requiere un nivel educativo menor al que tiene.
Quienes trabajan fuera de su área de formación ganan, en promedio, 20% menos que quienes sí ejercen su carrera, según el IMCO .
Las áreas de apoyo administrativo, ventas y comercio concentran a más de 1.2 millones de profesionistas, alrededor de uno de cada cinco trabajadores que se encuentran en situación de desajuste.
Sin embargo, esto no significa que estudiar una carrera deje de ser rentable, los profesionistas que trabajan fuera de su campo todavía tienen, en promedio, ingresos 61% superiores a los de las personas cuyo máximo nivel de estudios es el bachillerato.
También tienen una menor tasa de informalidad con 26%, frente a 49% entre quienes únicamente terminaron la preparatoria.
El problema no desaparece con los años
Una de las conclusiones más relevantes del estudio es que trabajar fuera de la carrera no parece ser únicamente una etapa por la que pasan los recién egresados antes de encontrar un empleo relacionado con su formación.
Los profesionistas menores de 30 años, 55% trabaja fuera de su campo de estudio. La proporción es de 53% entre las personas de 40 a 59 años y de 51% entre quienes tienen más de 70 años.
Tampoco existe una diferencia importante entre hombres y mujeres, ya que el 55% de los hombres y 53% de las mujeres profesionistas trabajan en un área distinta a la que estudiaron.
¿Por qué los profesionistas terminan trabajando en otra cosa?
El IMCO y organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo identifican dos problemas principales.
El primero es que la oferta educativa no siempre está alineada con las habilidades que demanda el mercado laboral, particularmente en una economía que cambia por la incorporación de nuevas tecnologías.
Además, México no genera suficientes empleos de alta especialización para absorber a todos los profesionistas en actividades relacionadas con su formación.
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Ante este contexto, el IMCO recomienda fortalecer la orientación vocacional desde las escuelas y complementar la educación universitaria con alternativas de actualización continua, como microcredenciales, educación dual y formación técnica.