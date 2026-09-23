Trump recibe a Xi Jinping con honores máximos mientras chocan por inteligencia artificial, Irán y comercio

El presidente de China, Xi Jinping, llegó este miércoles a Washington para una visita de Estado de tres días que combina una recepción poco habitual, ceremonias militares y una agenda cargada de asuntos que mantienen enfrentadas a las dos mayores potencias.

El propio presidente estadounidense, Donald Trump, acudió a la base Andrews, en las afueras de la capital, para recibir a Xi al pie del avión, un gesto excepcional en las visitas de mandatarios extranjeros. Cuando Trump viajó a Pekín en mayo, fue recibido por el vicepresidente chino.

La visita de Xi es la primera de un líder chino a Washington en más de diez años y tendrá un despliegue protocolario de alto nivel, con espectáculo aéreo militar, saludo con 21 cañonazos y una cena de Estado en la Casa Blanca.

Pero detrás del boato hay una relación marcada por diferencias sobre inteligencia artificial, comercio e Irán, mientras ambos gobiernos buscan mantener abierto el diálogo sin que eso implique necesariamente grandes acuerdos.