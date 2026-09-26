Bangkok, capital de Tailandia, declara estado de desastre tras casi 48 horas de lluvias torrenciales

"El agua sigue entrando. Ahora es difícil salir. Me llega más o menos hasta la cintura", declaró a AFP Somkid Pheuk-ngam, de 67 años, una comerciante que vive cerca de un canal al norte del centro de Bangkok. "No puedo ir a ninguna parte. Llevo dos días cerrando mi tienda", agregó.

Las lluvias, casi ininterrumpidas desde el jueves por la tarde, han hecho que la red de canales de Bangkok se desborde, lo que ha provocado que el agua turbia se cuele en las viviendas, restaurantes, tiendas y callejuelas de los alrededores.

Chadchart señaló que al menos 13 carreteras también se habían inundado, y periodistas de la AFP vieron cómo los vecinos de varios barrios se veían obligados a atravesar a pie las aguas, que alcanzaban un nivel elevado.

50 distritos en alerta

La Administración Metropolitana de Bangkok (BMA) declaró el estado de desastre en los 50 distritos de la ciudad, una medida que otorga poderes especiales a las organizaciones locales para actuar.

El gobernador de la capital indicó que unas 980 personas se encontraban alojadas en refugios temporales, mientras que las autoridades habían trasladado a 36 personas a los hospitales.

"Me desperté para ir a trabajar y la calle frente a mi casa estaba inundada", contó el motorista Samruay Nakkamnueng, en el barrio de Ari. "Me preocupaba que mi moto pudiera atravesar tanta agua".

Los niveles de agua comenzaron a estabilizarse gracias a las estaciones de bombeo de la ciudad, que funcionaban a plena capacidad y evacuaban unos 1, 200 metros cúbicos por segundo, indicó la BMA.

También se reportaron inundaciones en 21 provincias de Tailandia, con un fallecido, según el Departamento de Prevención y Mitigación de Desastres, que indicó que se esperaban nuevas lluvias hasta el domingo.