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A partir de esta fecha, Tailandia solicitará visa a turistas mexicanos: requisitos, precio y cómo tramitarla

Si tienes pensado visitar el país asiático en los próximos meses, sigue las instrucciones de autoridades.
mar 01 septiembre 2026 05:52 PM
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Pasaporte mexicano sobre bandera.
Los turistas mexicanos deberán realizar el trámite de visado electrónico. (Bradai Abderrahmen/Getty Images)

Si tienes planeado viajar a Tailandia en los próximos meses, toma precauciones, ya que la nación asiática anunció cambios para los viajeros mexicanos.

Las medidas fueron confirmadas por la Embajada de México en Tailandia, donde se informó que a partir de este mes de septiembre, los connacionales deberán realizar el trámite de Visa Electrónica antes de viajar a aquella nación.

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¿Cuándo se empezará a pedir Visa Electrónica a los viajeros mexicanos que visitarán Tailandia?

La embajada mexicana confirmó que este requisito comenzará a aplicarse a partir del próximo 15 de septiembre y se le solicitará a todos los turistas mexicanos que tengan planeado visitar Tailandia.

Ni autoridades tailandesas o mexicanas brindaron información sobre si este trámite tendrá un costo adicional.

¿Cómo solicitar la Visa Electrónica para viajar a Tailandia?

Las personas que tengan planeado visitar dicha nación asiática durante los próximos meses deben seguir los siguientes pasos:

- Tramitar la visa electrónica antes de viajar. Es importante tomar en consideración que el trámite puede tardar entre cinco y 10 días hábiles. Para solicitarla hay que visitar la páginta https://thaivisa.go.th/

- Llenar en línea la Thailand Digital Arrival Card (TDAC). Para realizar el trámite es necesario visitar la página web https://tdac.immigration.go.th/ .

La Embajada de México en Tailandia señala que las representaciones mexicanas no están facultadas para otorgar, facilitar, agilizar ni extender visas.

Así mismo, en caso de emergencia, el organismo puso a disposición de los connacionales los siguientes medios de contacto:

- Desde Tailandia: 083 299 3390.

- Desde el resto del mundo: +66 83 299 3390.

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Tailandia pone fin a exención de visa para mexicanos desde 2024

Vale la pena precisar que esta no es la primera vez que Tailandia pide solicita visa o visa electrónica para los turistas mexicanos, pues, anteriormente, esta medida se aplicó hasta 2024.

Fueron casi dos años en los que autoridades migratorias tailandesas permitieron que los visitantes mexicanos permanecieran por un periodo de hasta 60 días sin la necesidad de presentar un documento adicional al pasaporte.

Es importante destacar que la medida anunciada por autoridades tailandesas entrará en vigor hasta el próximo 15 de septiembre, por lo que los mexicanos que tengan planeado visitar dicha nación antes, podrán hacerlo con las normas migratorias vigentes hasta ahora.

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Si tienes contemplado viajar a Tailandia, se recomienda seguir las indicaciones de las autoridades migratorias.

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Tailandia

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