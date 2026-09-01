A partir de esta fecha, Tailandia solicitará visa a turistas mexicanos: requisitos, precio y cómo tramitarla

¿Cuándo se empezará a pedir Visa Electrónica a los viajeros mexicanos que visitarán Tailandia?

La embajada mexicana confirmó que este requisito comenzará a aplicarse a partir del próximo 15 de septiembre y se le solicitará a todos los turistas mexicanos que tengan planeado visitar Tailandia.

Ni autoridades tailandesas o mexicanas brindaron información sobre si este trámite tendrá un costo adicional.

¿Cómo solicitar la Visa Electrónica para viajar a Tailandia?

Las personas que tengan planeado visitar dicha nación asiática durante los próximos meses deben seguir los siguientes pasos:

- Tramitar la visa electrónica antes de viajar. Es importante tomar en consideración que el trámite puede tardar entre cinco y 10 días hábiles. Para solicitarla hay que visitar la páginta https://thaivisa.go.th/

- Llenar en línea la Thailand Digital Arrival Card (TDAC). Para realizar el trámite es necesario visitar la página web https://tdac.immigration.go.th/ .

La Embajada de México en Tailandia señala que las representaciones mexicanas no están facultadas para otorgar, facilitar, agilizar ni extender visas.

Así mismo, en caso de emergencia, el organismo puso a disposición de los connacionales los siguientes medios de contacto:

- Desde Tailandia: 083 299 3390.

- Desde el resto del mundo: +66 83 299 3390.