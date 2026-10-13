Operan al papa León XIV por cáncer de pulmón; le extirpan el lóbulo inferior del órgano

El papa León XIV fue operado este martes en el hospital Gemelli de Roma para extirparle el lóbulo inferior del pulmón derecho, después de que los estudios médicos confirmaran un adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer, informó el Vaticano.

La intervención duró aproximadamente 90 minutos y concluyó con éxito, sin complicaciones, de acuerdo con un comunicado del doctor Luigi Carbone y el profesor Stefano Margaritora, difundido por la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

El pontífice, de 71 años, despertó con normalidad y, después de un breve periodo de observación, regresó a su habitación en el décimo piso del hospital, según el comunicado oficial.

Los cirujanos extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho para garantizar que el procedimiento fuera radical. El análisis del tejido durante la operación confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, como se sospechaba a partir de las pruebas preoperatorias.

Por ahora, el Vaticano no ha informado si el cáncer se ha extendido a otras partes del cuerpo ni ha dado detalles sobre posibles tratamientos posteriores.