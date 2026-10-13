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Internacional

Operan al papa León XIV por cáncer de pulmón; le extirpan el lóbulo inferior del órgano

El Vaticano confirmó que León XIV tenía adenocarcinoma pulmonar. Los médicos le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho en una operación sin complicaciones.
mar 13 octubre 2026 02:41 PM
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El papa León XIV fue operado en el hospital Gemelli de Roma. (X: @vaticannews_es)

El papa León XIV fue operado este martes en el hospital Gemelli de Roma para extirparle el lóbulo inferior del pulmón derecho, después de que los estudios médicos confirmaran un adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer, informó el Vaticano.

La intervención duró aproximadamente 90 minutos y concluyó con éxito, sin complicaciones, de acuerdo con un comunicado del doctor Luigi Carbone y el profesor Stefano Margaritora, difundido por la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

El pontífice, de 71 años, despertó con normalidad y, después de un breve periodo de observación, regresó a su habitación en el décimo piso del hospital, según el comunicado oficial.

Los cirujanos extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho para garantizar que el procedimiento fuera radical. El análisis del tejido durante la operación confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, como se sospechaba a partir de las pruebas preoperatorias.

Por ahora, el Vaticano no ha informado si el cáncer se ha extendido a otras partes del cuerpo ni ha dado detalles sobre posibles tratamientos posteriores.

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¿Qué se sabe del estado de salud del papa León XIV?

El problema de salud se detectó durante exámenes médicos de rutina. El domingo, León XIV anunció que los médicos habían identificado un nódulo pulmonar en una fase muy temprana y que, por recomendación de los especialistas, decidió someterse a una intervención para extirparlo.

En ese momento, el Vaticano había señalado que la operación era necesaria para retirar la lesión. Sin embargo, el análisis del tejido durante la cirugía confirmó que se trataba de un adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer que se origina en las células glandulares del tejido del pulmón.

La información oficial disponible confirma que la intervención fue exitosa y que el pontífice despertó con normalidad. No obstante, todavía faltan datos para establecer el alcance de la enfermedad y conocer si necesitará otros procedimientos o tratamientos.

Antes de la operación, especialistas consultados por la agencia AFP señalaron que este tipo de cirugía torácica suele tener un riesgo relativamente bajo. También advirtieron que la recuperación física puede prolongarse durante varias semanas o meses, dependiendo de la evolución del paciente.

Marco Scarci, especialista en cirugía torácica en el Reino Unido, estimó que el papa podría tardar hasta tres meses en recuperar su condición física previa a la intervención. Estas declaraciones corresponden a una valoración general y no constituyen un pronóstico médico específico para León XIV.

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¿Qué es el adenocarcinoma pulmonar?

El adenocarcinoma pulmonar es uno de los tipos más frecuentes de cáncer de pulmón. Se origina en células glandulares y suele desarrollarse en las zonas periféricas del órgano.

Los nódulos pulmonares pueden tener distintas causas, incluidas infecciones, inflamación y lesiones malignas. Por ello, detectar un nódulo no significa necesariamente que una persona tenga cáncer. En el caso de León XIV, el diagnóstico quedó confirmado por el análisis del tejido durante la operación, de acuerdo con el Vaticano.

Los nódulos pequeños pueden no provocar síntomas y descubrirse durante estudios de rutina, como ocurrió con el pontífice. Sin embargo, el tamaño de la lesión por sí solo no permite determinar si el cáncer se ha extendido o cuál será su evolución.

Hasta ahora, la Santa Sede no ha divulgado información sobre la etapa del cáncer ni sobre los resultados de pruebas adicionales que permitan establecer su alcance. Tampoco ha anunciado si León XIV necesitará quimioterapia, radioterapia u otro tratamiento.

El Papa León XIV llega para dirigir una misa para el Domingo de Ramos en la Plaza de San Pedro en el Vaticano el 29 de marzo de 2026.
La recuperación del papa León XIV será clave para determinar si podrá realizar su viaje a Uruguay, Argentina y Perú, programado del 6 al 17 de noviembre. (FOTO: TIZIANA FABI/AFP)

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El papa cancela su agenda y su viaje a Sudamérica está en duda

El Vaticano canceló las actividades públicas de León XIV hasta el 20 de octubre, incluida una misa prevista para la clausura de una asamblea mundial sobre la familia. En esa celebración, el pontífice será sustituido por el cardenal Luis Antonio Tagle.

La intervención también plantea interrogantes sobre su viaje a Uruguay, Argentina y Perú, programado del 6 al 17 de noviembre. La visita está prevista para realizarse menos de un mes después de la cirugía, por lo que su realización dependerá de la evolución médica del papa y de las indicaciones de sus especialistas.

Federico Venuta, jefe del servicio de cirugía torácica del hospital Policlinico Umberto I de Roma, explicó previamente a AFP que, por regla general, se recomienda evitar los viajes en avión durante unos 20 días después de este tipo de intervenciones. Esta recomendación general no determina por sí misma si el pontífice podrá realizar el recorrido.

León XIV, cuyo nombre de nacimiento es Robert Prevost, nació en Chicago, Estados Unidos, y pasó más de dos décadas en Perú, país del que también tiene la nacionalidad. Su visita ha generado expectativas, especialmente en territorio peruano.

El pontífice fue elegido líder de la Iglesia católica el 8 de mayo de 2025. La operación representa un problema de salud de relevancia pública desde su elección, mientras el Vaticano mantiene el seguimiento de su recuperación y se esperan nuevos datos sobre el alcance del cáncer.

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Papa León XIV Ciudad del Vaticano

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