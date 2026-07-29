Estos son seis museos imperdibles en la Ciudad de México

1. Museo Nacional de Antropología

Inaugurado en 1964, el Museo Nacional de Antropología es uno de los más grandes referentes culturales en México. Entre sus muros resguarda esculturas de las civilizaciones prehispánicas: olmeca, maya, teotihuacana y mexica.

Frente a la Primera Sección de Chapultepec, sobre Paseo de la Reforma, destaca de inmediato gracias al monolito de Tláloc y al imponente paraguas en su patio central. Detrás de su emblemático diseño estuvieron a cargo los arquitectos Pedro Ramírez Vázquez, Rafael Mijares y Jorge Campuzano.

Para llegar al Museo Nacional de Antropología en ECOBICI, ubica la cicloestación CE-195 Reforma-Circuito Mahatma Gandhi.

2. Museo Soumaya

Con la finalidad de promover el arte, el Museo Soumaya abrió sus puertas en 1994, dentro de Plaza Loreto. Su nombre es un homenaje a la esposa del empresario Carlos Slim. Años más tarde, en 2011, la institución se expandió con la inauguración de la icónica sede en Plaza Carso (Miguel de Cervantes Saavedra 303), un vanguardista diseño arquitectónico a cargo de Fernando Romero.

Sus imponentes esculturas en escala 1:1 lo convierten en una joya contemporánea de la Ciudad de México. Por ejemplo, en el vestíbulo de triple altura destacan obras de Augusto Rodin, como “El Pensador” y “La Puerta del Infierno”, en colaboración con Camille Claudel.

Además, en sus seis salas se exhiben piezas de Leonora Carrington, Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, Vincent Van Gogh, Pablo Picasso, Salvador Dalí y Diego Rivera. A la par, hay talleres virtuales disponibles en su página web.

Las cicloestaciones ideales para tu destino en Plaza Carso:

● CE-197 Presa Falcón-Miguel de Cervantes Saavedra.

● CE-462 Presa Falcón-Presa Danxhó.

● CE-463 Lago Andrómaco-Lago Zúrich.