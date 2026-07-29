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Estos son seis museos imperdibles en la Ciudad de México

No hay pretexto para no visitar estos recintos culturales y con la membresía anual ECOBICI-HSBC obtienes descuentos y beneficios, como viajes de mayor duración.
mié 29 julio 2026 02:45 PM
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Presentado por: Ecobici, patrocinado por HSBC
ECOBICI HSBC museo 1.jpg
El último miércoles de cada mes se lleva a cabo la Noche de Museos. La alternativa para aprovechar el horario extendido es llegar en ECOBICI. (Expansión Studios)

La Ciudad de México es la segunda metrópolis con más museos a nivel global, solo detrás de Londres. Según el Sistema de Información Cultural de la Secretaría de Cultura, alberga 195 sedes.

Aunque recorrerlos todos es un verdadero desafío, ECOBICI facilita el traslado hacia esos puntos imperdibles que tanto locales como turistas deben conocer.

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1. Museo Nacional de Antropología

Inaugurado en 1964, el Museo Nacional de Antropología es uno de los más grandes referentes culturales en México. Entre sus muros resguarda esculturas de las civilizaciones prehispánicas: olmeca, maya, teotihuacana y mexica.

Frente a la Primera Sección de Chapultepec, sobre Paseo de la Reforma, destaca de inmediato gracias al monolito de Tláloc y al imponente paraguas en su patio central. Detrás de su emblemático diseño estuvieron a cargo los arquitectos Pedro Ramírez Vázquez, Rafael Mijares y Jorge Campuzano.

Para llegar al Museo Nacional de Antropología en ECOBICI, ubica la cicloestación CE-195 Reforma-Circuito Mahatma Gandhi.

2. Museo Soumaya

Con la finalidad de promover el arte, el Museo Soumaya abrió sus puertas en 1994, dentro de Plaza Loreto. Su nombre es un homenaje a la esposa del empresario Carlos Slim. Años más tarde, en 2011, la institución se expandió con la inauguración de la icónica sede en Plaza Carso (Miguel de Cervantes Saavedra 303), un vanguardista diseño arquitectónico a cargo de Fernando Romero.

Sus imponentes esculturas en escala 1:1 lo convierten en una joya contemporánea de la Ciudad de México. Por ejemplo, en el vestíbulo de triple altura destacan obras de Augusto Rodin, como “El Pensador” y “La Puerta del Infierno”, en colaboración con Camille Claudel.

Además, en sus seis salas se exhiben piezas de Leonora Carrington, Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, Vincent Van Gogh, Pablo Picasso, Salvador Dalí y Diego Rivera. A la par, hay talleres virtuales disponibles en su página web.

Las cicloestaciones ideales para tu destino en Plaza Carso:

CE-197 Presa Falcón-Miguel de Cervantes Saavedra.

CE-462 Presa Falcón-Presa Danxhó.

CE-463 Lago Andrómaco-Lago Zúrich.

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3. Papalote Museo del Niño

Concebido bajo el lema “Toco, juego y aprendo”, el proyecto del arquitecto Ricardo Legorreta fue inaugurado en 1993. A través de experiencias interactivas y sensoriales, los visitantes de todas las edades pueden explorar sus zonas temáticas: Mi cuerpo, México Vivo, Hogar y familia, Mi ciudad y Laboratorio de Ideas, así como el Domo Digital.

La dirección de El Papalote es Constituyentes 268, en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec. Puedes dejar tu ECOBICI en la cicloestación CE-711 Molino del Rey-Av. Constituyentes, en Complejo Cultural Los Pinos, donde también hay conexión con el Cablebús.

Toma en cuenta que es necesario comprar los boletos con antelación, ya que la entrada está condicionada a disponibilidad.

4. Museo del Templo Mayor

Después del descubrimiento del monolito de la diosa mexica Coyolxauhqui en 1978, se propuso la edificación del Museo del Templo Mayor, que finalmente se inauguró el 12 de octubre de 1987.

Sin duda, este inmueble invita a un encuentro con el pasado prehispánico, dado que los vestigios de la cultura mexica se observan desde las escalinatas, partes de muros tallados y esculturas.

Diseñado por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, está dividido en ocho salas que muestran cómo era la forma de vida, comercio, organización política y religión de la antigua civilización.

El Museo del Templo Mayor se localiza en Seminario 8, en el Centro Histórico, y las cicloestaciones más cercanas son: CE-094 Lic. Verdad-Moneda, y CE-089 República de Guatemala-Monte de Piedad.

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5. Museo Nacional de Arte

En la Plaza Tolsá, frente a la estatua ecuestre de Carlos IV de España, se erige esta edificación de estilo neoclásico del arquitecto italiano Silvio Contri.

El inmueble, inaugurado en 1911 en Tacuba 8, albergó la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. En 1982, cambió su vocación para convertirse en el Museo Nacional de Arte (MUNAL), que contiene una colección virreinal y obras de arte mexicano de los siglos XIX y XX.

Aprovecha que están a unos pasos las cicloestaciones CE-065 Marconi-Tacuba y CE-052 Hidalgo-Trujano y visita la exposición temporal “México: ruta y destino”, que estará vigente hasta febrero de 2027.

6. Museo Frida Kahlo

En julio de 1958 se abrieron las puertas de la conocida “Casa Azul”, donde Frida y Diego Rivera decidieron compartir algunos objetos personales y los espacios donde se inspiraron para crear su arte.

El Museo Frida Kahlo se localiza en Londres 247, en Coyoacán, próximo a la cicloestación CE-656 Ignacio Allende-París. No pierdas la oportunidad de adentrarte en el inmueble en el que la pintora mexicana pasó la mayor parte de su vida y admirar el jardín que fue su inspiración.

Dos personas en ECOBICI afuera del museo Cas Azul.jpg
Coyoacán es uno de los sitios más bellos de la Ciudad de México para recorrer en ECOBICI. (Expansión Studios)

Recuerda que puedes obtener 15% de descuento al contratar el plan anual ECOBICI+HSBC, si pagas con tu Tarjeta HSBC.

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HSBC, ECOBICI, Bicicleta ECOBICI, HSBC, movilidad sostenible, comunidad ciclista, estilo de vida urbano Museos Museos

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