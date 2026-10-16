Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Internacional

Alemania dará dinero a los niños para su jubilación y una pequeña ayuda podría convertirse en 160,000 euros

El programa depositará 10 euros mensuales en cuentas de inversión desde los 6 hasta los 18 años. La proyección depende de los rendimientos del mercado y de las aportaciones familiares.
vie 16 octubre 2026 11:10 AM
Añadir Expansión en Google
Tres niños rubios de espaldas caminando hacia la escuela por una calle arbolada, vestidos con camisa blanca y pantaloncillos negros.
Alemania aprobó un programa para que los niños acumulen ahorro para su jubilación mediante aportaciones estatales. (Expansión/Meta AI)

Alemania aprobó un programa para que el Estado aporte dinero a las cuentas de ahorro para el retiro de los niños, con el objetivo de que acumulen un complemento para su jubilación desde una edad temprana. La iniciativa contempla depósitos mensuales invertidos en los mercados financieros, cuyos rendimientos podrían crecer durante varias décadas.

El Parlamento alemán aprobó este viernes el programa Frühstartrente, que prevé una aportación pública de 10 euros mensuales por cada niño de entre 6 y 18 años. Los padres y abuelos también podrán depositar dinero adicional para incrementar el ahorro.

De acuerdo con el ministro de Finanzas, Lars Klingbeil, los aportes del Estado podrían convertirse en unos 53,000 euros cuando el beneficiario cumpla 65 años. Si sus familiares agregan 20 euros al mes, el saldo podría alcanzar los 160,000 euros.

Sin embargo, estas cifras son proyecciones, no cantidades garantizadas. Dependen de los rendimientos que generen las inversiones durante décadas y de la evolución de los mercados financieros.

Publicidad

¿Cómo funcionará el plan de Alemania para ahorrar para el retiro desde la infancia?

El programa contempla que el Estado deposite 10 euros mensuales en una cuenta individual de inversión por cada niño durante el periodo establecido, de los 6 a los 18 años. Los recursos se invertirán en los mercados financieros para generar rendimientos a largo plazo.

Las familias podrán complementar los depósitos públicos con aportaciones propias. Si no existe una cuenta individual para recibir el dinero, los recursos se invertirán de forma colectiva bajo la gestión del Banco Federal de Alemania.

La medida comenzará a aplicarse a los niños nacidos en 2020, con efecto retroactivo al 1 de enero de 2026.

Aunque la aportación pública es de apenas 10 euros al mes, el objetivo es aprovechar el tiempo para que los rendimientos se acumulen y generen nuevos rendimientos antes de la jubilación.

El euro frente a la moneda japonesa, ganó 1.9% a 106.57 yenes, el nivel más alto desde el 9 de septiembre. (Foto: Thinkstock)
Los padres y abuelos podrán sumar dinero a las cuentas para aumentar el ahorro. Con aportaciones familiares adicionales, la proyección oficial sube hasta 160,000 euros. (Thinkstock)

Publicidad

De 10 euros al mes a 160,000 euros: cómo crecería el ahorro para la jubilación

Durante los 12 años de aportaciones, el Estado entregará un total nominal de 1,440 euros por beneficiario, sin considerar rendimientos. La proyección oficial citada por el ministro Klingbeil estima que ese dinero podría crecer hasta unos 53,000 euros cuando la persona cumpla 65 años.

El cálculo supone una rentabilidad media anual de 7%, con reinversión de los rendimientos. Bajo ese escenario, el saldo llegaría a unos 2,200 euros a los 18 años y continuaría creciendo hasta la jubilación, incluso sin nuevos depósitos.

Si los padres o abuelos aportan 20 euros adicionales al mes durante el mismo periodo, el ahorro podría llegar a 160,000 euros a los 65 años, según las estimaciones presentadas.

No obstante, el resultado dependerá del desempeño de las inversiones durante casi cinco décadas. Una rentabilidad menor, periodos prolongados de pérdidas o cambios en las condiciones del mercado podrían reducir el saldo final.

Además, la inflación afectaría el valor real del dinero acumulado. Con una inflación media anual de 2%, los 53,000 euros proyectados equivaldrían a unos 20,000 euros en poder adquisitivo actual.

El INEGI indicó que en 2010 fallecieron 132 hombres por cada 100 mujeres. (Foto: Thinkstock)
La iniciativa busca responder al envejecimiento de la población alemana y reducir la dependencia de las pensiones públicas, pero ha recibido críticas por favorecer a familias con mayor capacidad de ahorro. (Thinkstock)

Publicidad

Alemania busca aliviar la presión sobre las pensiones públicas

La iniciativa se aprobó en un contexto de envejecimiento demográfico que aumenta la presión sobre el sistema alemán de pensiones, financiado principalmente con las cotizaciones de los trabajadores activos.

Con este programa, el gobierno busca fomentar el ahorro privado y crear una fuente adicional de ingresos para la jubilación, en lugar de depender exclusivamente de la pensión pública.

El costo para las finanzas del Estado se estima en 198 millones de euros en 2027 y aumentaría a 411 millones en 2030.

La propuesta, sin embargo, generó críticas por sus posibles efectos distributivos. Los partidos opositores Los Verdes y Die Linke votaron en contra al considerar que el esquema podría beneficiar más a las familias con mayores ingresos, que tienen más capacidad para complementar los depósitos públicos. La formación de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) se abstuvo.

El plan apuesta a que una aportación pública relativamente pequeña, invertida desde la infancia, pueda convertirse en un complemento para la jubilación. Su resultado dependerá de los rendimientos que logre durante décadas y de cuánto puedan añadir las familias al ahorro.

Tags

Alemania Jubilación

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad