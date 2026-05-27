“Es excelente personal. Ha habido un problema delicado en Telmex, como la hay en Pemex y en otros lados. Dejaron como una edad de jubilación de 48 y 53 años, que es una barbaridad, entonces tenemos unas edades de jubilación enormes que le pegan muy fuerte a Telmex”, aseguró el empresario.

Slim Helú refirió que actualmente hay aproximadamente 41,000 jubilados de Pemex, lo que complica la operación financiera de la compañía de telefonía.

“Estamos viendo otras alternativas para tratar este tema de los 41,000 jubilados, y cuál es la razón que la jubilación temprana; entonces, se está negociando. Sobre el tema de los salarios no creo que anden muy mal, pero me voy a informar”, aseguró.

¿Qué dice el contrato colectivo de trabajo?

El Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) de Telmex establece diferentes edades y requisitos de jubilación que dependen estrictamente de la fecha de ingreso del trabajador a la empresa:

Ingresos hasta el 25 de abril de 2009: Los hombres pueden jubilarse con 53 años de edad y las mujeres con 48 años, siempre que tengan al menos 25 años de servicio. Además, cualquier trabajador con 31 años o más de servicio puede jubilarse sin importar su edad.