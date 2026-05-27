Ingresos después del 25 de abril de 2009: La edad requerida aumenta a 60 años con un mínimo de 29 años de servicio. Aquellos con 35 años de servicio pueden jubilarse antes de los 60 años, pero recibiendo una pensión proporcional.
Ingresos después del 25 de abril de 2015: La edad de jubilación se fija en 65 años con al menos 29 años de servicio. Al igual que en el grupo anterior, con 35 años de servicio es posible el retiro anticipado con pensión proporcional.
Ingresos después del 16 de enero de 2023: Se mantiene la edad de 65 años y el requisito de 29 años de servicio para la jubilación ordinaria. En este esquema, los trabajadores con 37 años de servicio pueden optar por una jubilación proporcional a partir de los 60 años de edad.
Sindicato amaga con estallar huelga
La consultora Oxford Economics Competitions reveló que hay un total de 63,870 trabajadores telefonistas en Telmex, de los cuales 26,460 son activos y 37,410 son jubilados, por lo que el costo de jubilación, lo que se conoce como pasivo laboral, representó el año pasado en 245,000 millones de pesos.
Ante esta situación, el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana plantea que se contraten nuevas vacantes con el objetivo de paliar el pasivo laboral con 30,000 activos; sin embargo, Telmex plantea que se revise la edad de jubilación del contrato colectivo para que no afecten las finanzas de la empresa.
De no alcanzar un acuerdo, el sindicato mantiene un emplazamiento y una advertencia de huelga en medio de la revisión contractual con Telmex.