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Las edades de jubilación en Telmex son "una barbaridad", reconoce Slim y advierte de presiones financieras a la empresa

En la conferencia anual que ofrece el ingeniero Carlos Slim, el hombre más rico de México, respondió sobre la situación de las pensiones que reciben quienes trabajaron en Telmex, una de sus empresas.
mié 27 mayo 2026 08:53 AM
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El ingeniero Carlos Slim Helú ofreció una conferencia de prensa en donde se refirió a temas económicos. (Fotos: Alfredo Estrella/AFP / Facebook Telmex)

A unos días del posible estallamiento de huelga por parte del Sindicato de Telmex, el dueño de la compañía de internet, Carlos Slim Helú, reconoció la labor de los trabajadores; al mismo tiempo que calificó como una “barbaridad” el esquema de pensiones que se establece en el Contrato Colectivo de Trabajo.

En la conferencia de prensa anual que ofrece el ingeniero Slim aseguró que la situación de las jubilaciones y pensiones en Telmex es un "problema delicado", similar al que enfrentan otras entidades como Pemex.

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“Es excelente personal. Ha habido un problema delicado en Telmex, como la hay en Pemex y en otros lados. Dejaron como una edad de jubilación de 48 y 53 años, que es una barbaridad, entonces tenemos unas edades de jubilación enormes que le pegan muy fuerte a Telmex”, aseguró el empresario.

Slim Helú refirió que actualmente hay aproximadamente 41,000 jubilados de Pemex, lo que complica la operación financiera de la compañía de telefonía.

“Estamos viendo otras alternativas para tratar este tema de los 41,000 jubilados, y cuál es la razón que la jubilación temprana; entonces, se está negociando. Sobre el tema de los salarios no creo que anden muy mal, pero me voy a informar”, aseguró.

¿Qué dice el contrato colectivo de trabajo?

El Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) de Telmex establece diferentes edades y requisitos de jubilación que dependen estrictamente de la fecha de ingreso del trabajador a la empresa:

Ingresos hasta el 25 de abril de 2009: Los hombres pueden jubilarse con 53 años de edad y las mujeres con 48 años, siempre que tengan al menos 25 años de servicio. Además, cualquier trabajador con 31 años o más de servicio puede jubilarse sin importar su edad.

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Ingresos después del 25 de abril de 2009: La edad requerida aumenta a 60 años con un mínimo de 29 años de servicio. Aquellos con 35 años de servicio pueden jubilarse antes de los 60 años, pero recibiendo una pensión proporcional.

Ingresos después del 25 de abril de 2015: La edad de jubilación se fija en 65 años con al menos 29 años de servicio. Al igual que en el grupo anterior, con 35 años de servicio es posible el retiro anticipado con pensión proporcional.

Ingresos después del 16 de enero de 2023: Se mantiene la edad de 65 años y el requisito de 29 años de servicio para la jubilación ordinaria. En este esquema, los trabajadores con 37 años de servicio pueden optar por una jubilación proporcional a partir de los 60 años de edad.

Sindicato amaga con estallar huelga

La consultora Oxford Economics Competitions reveló que hay un total de 63,870 trabajadores telefonistas en Telmex, de los cuales 26,460 son activos y 37,410 son jubilados, por lo que el costo de jubilación, lo que se conoce como pasivo laboral, representó el año pasado en 245,000 millones de pesos.

Ante esta situación, el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana plantea que se contraten nuevas vacantes con el objetivo de paliar el pasivo laboral con 30,000 activos; sin embargo, Telmex plantea que se revise la edad de jubilación del contrato colectivo para que no afecten las finanzas de la empresa.

De no alcanzar un acuerdo, el sindicato mantiene un emplazamiento y una advertencia de huelga en medio de la revisión contractual con Telmex.

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Carlos Slim y otros inversionistas adquirieron acciones de Telmex en 1990 a través del Grupo Carso cuando la empresa se abrió a la iniciativa privada durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari.

En 2011,América Móvil (principal empresa de telecomunicaciones de Carlos Slim), compró todas las acciones de Telmex que actualmente ofrece servicios de internet y telefonía.

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Carlos Slim Helú Telmex

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