Trump llamó débil al papa León XIV y el pontífice responde con su voto en las elecciones de Estados Unidos

En un comunicado, la Santa Sede señaló que el pontífice ha votado como ciudadano estadounidense “cada vez que tuvo la oportunidad” y que mantiene esta práctica como parte de su participación cívica.

El Vaticano también confirmó que Robert Francis Prevost, nombre de León XIV antes de su elección como sumo pontífice, votó durante sus años de residencia en Perú, siempre que cumplió con los requisitos para hacerlo.

León XIV tiene ciudadanía estadounidense y peruana. Antes de convertirse en el primer papa nacido en Estados Unidos, pasó casi dos décadas como misionero y posteriormente como obispo en Perú.