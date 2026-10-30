Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Internacional

Trump llamó débil al papa León XIV y el pontífice responde con su voto en las elecciones de Estados Unidos

El Vaticano confirmó que el pontífice envió su papeleta por correo a Chicago y que ha participado en los comicios estadounidenses cada vez que ha tenido oportunidad.
vie 30 octubre 2026 08:43 AM
Añadir Expansión en Google
Trump critica al papa León XIV por sus mensajes contra la guerra y tensa la relación con el Vaticano
El papa León XIV ejerció su derecho al voto en las elecciones de medio mandato de Estados Unidos. (FOTO: AFP)

El papa León XIV ejerció su derecho al voto en las elecciones de medio mandato de Estados Unidos mediante el envío de una papeleta por correo a Chicago, informó este viernes el servicio de prensa del Vaticano.

Publicidad

En un comunicado, la Santa Sede señaló que el pontífice ha votado como ciudadano estadounidense “cada vez que tuvo la oportunidad” y que mantiene esta práctica como parte de su participación cívica.

El Vaticano también confirmó que Robert Francis Prevost, nombre de León XIV antes de su elección como sumo pontífice, votó durante sus años de residencia en Perú, siempre que cumplió con los requisitos para hacerlo.

León XIV tiene ciudadanía estadounidense y peruana. Antes de convertirse en el primer papa nacido en Estados Unidos, pasó casi dos décadas como misionero y posteriormente como obispo en Perú.

Papa León XIV
El papa León XIV mantiene su derecho al voto como ciudadano estadounidense, incluso desde su residencia en el Vaticano. (Francesco Sforza/via REUTERS)

Publicidad

León XIV y Trump, enfrentados por la política migratoria y la guerra

La participación electoral del pontífice ocurre después de un enfrentamiento público con el presidente estadounidense Donald Trump, que generó titulares en todo el mundo.

Ambos tuvieron desacuerdos por las críticas de León XIV a la política de represión contra la inmigración en Estados Unidos y a la guerra contra Irán.

Trump calificó al papa de “débil” frente al crimen y “terrible” en política exterior. En respuesta, el pontífice aseguró que no tenía miedo del mandatario estadounidense.

Trump fuera de la Casa Blanca la semana pasada luego de haberse reunido con los principales líderes de la IA.
Trump calificó al papa León XIV de débil frente al crimen y cuestionó su postura en política exterior. (KEVIN DIETSCH/Getty Images via AFP)

Publicidad

¿Cuándo son las elecciones de medio mandato en Estados Unidos?

Las elecciones de medio mandato, conocidas como midterms, están previstas para el 3 de noviembre. Estos comicios se celebran a la mitad del periodo presidencial y definirán la composición de la Cámara de Representantes y parte del Senado, además de otros cargos estatales y locales.

La votación representa una prueba política para el gobierno de Trump y puede modificar el equilibrio de fuerzas en el Congreso durante la segunda mitad de su mandato.

Tags

Papa León XIV Donald Trump

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad