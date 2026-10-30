El papa León XIV ejerció su derecho al voto en las elecciones de medio mandato de Estados Unidos mediante el envío de una papeleta por correo a Chicago, informó este viernes el servicio de prensa del Vaticano.
Trump llamó débil al papa León XIV y el pontífice responde con su voto en las elecciones de Estados Unidos
En un comunicado, la Santa Sede señaló que el pontífice ha votado como ciudadano estadounidense “cada vez que tuvo la oportunidad” y que mantiene esta práctica como parte de su participación cívica.
El Vaticano también confirmó que Robert Francis Prevost, nombre de León XIV antes de su elección como sumo pontífice, votó durante sus años de residencia en Perú, siempre que cumplió con los requisitos para hacerlo.
León XIV tiene ciudadanía estadounidense y peruana. Antes de convertirse en el primer papa nacido en Estados Unidos, pasó casi dos décadas como misionero y posteriormente como obispo en Perú.
León XIV y Trump, enfrentados por la política migratoria y la guerra
La participación electoral del pontífice ocurre después de un enfrentamiento público con el presidente estadounidense Donald Trump, que generó titulares en todo el mundo.
Ambos tuvieron desacuerdos por las críticas de León XIV a la política de represión contra la inmigración en Estados Unidos y a la guerra contra Irán.
Trump calificó al papa de “débil” frente al crimen y “terrible” en política exterior. En respuesta, el pontífice aseguró que no tenía miedo del mandatario estadounidense.
¿Cuándo son las elecciones de medio mandato en Estados Unidos?
Las elecciones de medio mandato, conocidas como midterms, están previstas para el 3 de noviembre. Estos comicios se celebran a la mitad del periodo presidencial y definirán la composición de la Cámara de Representantes y parte del Senado, además de otros cargos estatales y locales.
La votación representa una prueba política para el gobierno de Trump y puede modificar el equilibrio de fuerzas en el Congreso durante la segunda mitad de su mandato.