Videos muestran la llegada de Flávio Bolsonaro a Miami tras perder las elecciones contra Lula y huir de Brasil

El político de 45 años aterrizó alrededor de las 10:25 horas, tiempo de Brasilia, en el aeropuerto ejecutivo de Opa-locka, en el área metropolitana de Miami. La llegada quedó registrada en imágenes difundidas por medios internacionales, entre ellas fotografías de la agencia Reuters y videos transmitidos por CNN Brasil.

La llegada a Estados Unidos ocurre después de un recorrido que comenzó la noche del martes, cuando Flávio y su familia cruzaron la frontera brasileña hacia Argentina. Desde Puerto Iguazú abordaron un avión privado que hizo escala en Guayaquil, Ecuador, antes de continuar hacia Florida.

Tanto Argentina como Ecuador están gobernados por mandatarios de derecha: Javier Milei y Daniel Noboa, respectivamente. Ambos mantienen vínculos políticos con Donald Trump y Jair Bolsonaro.