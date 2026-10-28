Flávio Bolsonaro llegó este miércoles a Miami, Estados Unidos, acompañado de su esposa y sus dos hijas. Las imágenes de su desembarque muestran al senador brasileño bajando de un avión privado en Florida, tres días después de perder las elecciones presidenciales frente a Luiz Inácio Lula da Silva .
Videos muestran la llegada de Flávio Bolsonaro a Miami tras perder las elecciones contra Lula y huir de Brasil
El político de 45 años aterrizó alrededor de las 10:25 horas, tiempo de Brasilia, en el aeropuerto ejecutivo de Opa-locka, en el área metropolitana de Miami. La llegada quedó registrada en imágenes difundidas por medios internacionales, entre ellas fotografías de la agencia Reuters y videos transmitidos por CNN Brasil.
La llegada a Estados Unidos ocurre después de un recorrido que comenzó la noche del martes, cuando Flávio y su familia cruzaron la frontera brasileña hacia Argentina. Desde Puerto Iguazú abordaron un avión privado que hizo escala en Guayaquil, Ecuador, antes de continuar hacia Florida.
Tanto Argentina como Ecuador están gobernados por mandatarios de derecha: Javier Milei y Daniel Noboa, respectivamente. Ambos mantienen vínculos políticos con Donald Trump y Jair Bolsonaro.
Defeated Brazilian presidential candidate Flávio Bolsonaro and his family have landed in Miami after fleeing his country.— The Associated Press (@AP) October 28, 2026
This comes a day after they were granted United States visas by the Trump administration. pic.twitter.com/oB91ejWab5
Flávio Bolsonaro salió de Brasil pese a una orden judicial
El viaje se produjo después de que el juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal de Brasil, ordenara al senador entregar sus pasaportes y le prohibiera salir del país, en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero.
Flávio no cumplió con la entrega de los documentos dentro del plazo establecido. La Policía Federal brasileña canceló sus pasaportes ordinario y diplomático, mientras investigaba su posible salida del territorio nacional.
La salida también contrasta con el mensaje que el senador había transmitido tras perder las elecciones. Aunque aseguró que no desistiría de Brasil y cuestionó el resultado electoral, terminó viajando a Estados Unidos, donde el gobierno de Donald Trump anunció que concedería visados a él y a su familia.
Flávio Bolsonaro landed in the US on Wednesday, ending days of speculation about his whereabouts after he fled Brazil following his presidential election loss https://t.co/yZk41eTlK5 pic.twitter.com/qsOKtDc6Do— Bloomberg (@business) October 28, 2026
La derrota electoral complica el futuro político de los Bolsonaro
Flávio buscaba suceder a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, y mantener a la familia en el centro de la política brasileña. Sin embargo, la victoria de Lula frustró esa estrategia y abrió una nueva etapa para el senador, quien también enfrenta investigaciones judiciales.
Su estancia en Estados Unidos recuerda la decisión de Jair Bolsonaro de viajar a ese país antes de la toma de posesión de Lula en enero de 2023, después de perder las elecciones presidenciales de 2022.
Ahora, las imágenes de Flávio llegando a Florida documentan un nuevo episodio para la familia Bolsonaro, mientras persisten las preguntas sobre las consecuencias judiciales de su salida y el papel que desempeñará en la oposición brasileña.