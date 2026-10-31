Decenas de personas enmascaradas y vestidas de negro utilizaron martillos para arrancar adoquines y arrojarlos contra la policía. También lanzaron al menos un artefacto incendiario contra las fuerzas de seguridad. La policía respondió con gases lacrimógenos y varias cargas con porras.

Según la prefectura policial, varios cientos de manifestantes que se encontraban en la retaguardia de la marcha atacaron a la policía con proyectiles, incluido un cóctel molotov. Los agentes buscaban "restablecer el orden público", añadió.

En Lyon, la tercera ciudad más grande de Francia, varias personas lanzaron proyectiles contra la policía, lo que provocó que los agentes dispararan gases lacrimógenos, según un periodista presente en el lugar.

En la ciudad sureña de Toulouse, la policía utilizó cañones de agua contra una protesta no autorizada que congregó a varios miles de personas, en su mayoría jóvenes manifestantes.

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Los disfraces se vuelven el nuevo símbolo de protesta

El sábado por la mañana, miles de personas, algunas disfrazadas con atuendos que iban desde Spider-Man hasta Frankenstein, caminaron por el este de París mientras un helicóptero sobrevolaba la zona.

Los carteles decían: "No necesitamos gas lacrimógeno para que nuestro futuro parezca sombrío" y "Disfrazado de ciudadano enfadado para Halloween".

"Decimos no al costo de la vida, no ala extrema derecha, sí a las demandas de los estudiantes de secundaria, sí a dar voz a los ciudadanos", dijo Camille Guerin, de 31 años, manifestante en la ciudad occidental de Nantes.

Las autoridades informaron que unas 320,000 personas se manifestaron en toda Francia, incluidas 70,000 en París.

Según organizaciones juveniles, casi medio millón de personas se manifestaron en todo el país, incluidas 200,000 en París.

Un asesor del ministro del Interior, Laurent Núñez, declaró el viernes que la policía se había preparado para una violencia callejera de una magnitud "comparable" a los disturbios de hace dos semanas, cuando se saquearon tiendas y se incendiaron edificios públicos.

Según una fuente informada, se esperaba la llegada a París de entre 400 y 800 activistas de extrema izquierda.

Una 'revolución' para la noche de Halloween

Los estudiantes manifestantes se quejaron de que la policía no autorizó una marcha por el centro de la capital francesa y prometieron organizar nuevos bloqueos de institutos y universidades la semana que viene.

"A partir de este martes, bloquearemos nuestras universidades y escuelas secundarias, y lo haremos de nuevo el jueves antes de unirnos a la manifestación del 5 de noviembre convocada por los trabajadores y los sindicatos", dijo Sabrine Kharbach, portavoz de la Unión Estudiantil.

Núñez declaró que las autoridades habían detectado en las redes sociales llamamientos a reuniones de Halloween para la noche del sábado, en los que se instaba a los manifestantes a provocar una "revolución".

Antes de las protestas, algunos comerciantes bloquearon sus negocios con barricadas.

En el este de París, Wael Boubaker, empleado de una cafetería, cubrió la fachada de su local con paneles de madera contrachapada.

"Todo el mundo se queda en casa. Nadie va a venir a comprar nada", dijo Boubaker.

El candidato presidencial de extrema izquierda, Jean-Luc Mélenchon, quien acusó al gobierno de Macron de "dar un giro cada vez más autoritario", se unió a la marcha en París.

Con la segunda economía más grande de la eurozona al borde de la recesión y bajo presión para controlar su deuda, el gobierno tiene un margen limitado para apaciguar a los manifestantes mediante un mayor gasto público.