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Elecciones intermedias en EU: demócratas arrebatan el Congreso a los republicanos y cambian el escenario para Trump

Con mayoría en ambas cámaras, el Partido Demócrata tendrá más herramientas para revisar las decisiones de la Casa Blanca, convocar a funcionarios y frenar iniciativas del presidente republicano.
mar 03 noviembre 2026 11:54 PM
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Personas viendo una pantalla con resultados de las elecciones intermedias.
La nueva composición del Congreso modificará la capacidad de Donald Trump para impulsar sus iniciativas legislativas y nombramientos. (JEFF KOWALSKY/AFP)

Las elecciones intermedias de Estados Unidos, conocidas como midterms, dejaron el control del Senado y la Cámara de Representantes en manos de los democrátas, de acuerdo a las proyecciones de distintos medios estadounidenses. Este resultado abre un nuevo escenario político para Donald Trump.

Con la oposición al frente del Congreso, el presidente estadounidense podría enfrentar mayores obstáculos para impulsar su agenda durante los últimos dos años de su mandato.

Esta noche, los resultados dieron un giro al mapa político que se vive en Estados Unidos con la gubernatura de Texas siendo tomado por los demócratas; Xavier Becerra como gobernador California; un senador abiertamente gay y hasta Bobby Pulido tomando un escaño. Aquí te decimos los resultados de este 3 de noviembre.

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Resultados del Senado en Estados Unidos

El Partido Demócrata logró victorias clave en las elecciones al Senado, con 51 de los donde arrebató escaños a los republicanos en estados como Texas, Carolina del Sur, Carolina del Norte y Ohio.

Con estos resultados, consiguió los asientos necesarios para alcanzar la mayoría en la Cámara alta, de acuerdo con los reportes de AP.

Resultados de la Cámara de Representantes

Según CNN y NBC, los demócratas ganarían al menos 244 escaños en la Cámara, de un total de 435 curules.

El partido necesitaba ganar tres asientos para conseguir la mayoría, luego de que los republicanos llegaran a la jornada electoral con una ventaja muy estrecha.

Los ganadores de las elecciones intermedias de EU

  • Xavier Becerra, primer latino en ganar la gobernación de California

El demócrata Xavier Becerra derrotó a la ficha de Donald Trump, el republicano Steve Hilton, y conquistó la gobernación de California este martes.

Becerra, hijo de inmigrantes mexicanos, será el primer latino en gobernar California, un estado con una gran población de inmigrantes y que de ser un país constituiría la cuarta economía del mundo.

Reemplazará al gobernador Gavin Newsom, un demócrata que estaba al final de su segundo y último mandato, y a quien se visualiza como un posible presidenciable para las elecciones de 2028.

  • Demócrata Hinojosa será la nueva gobernadora de Texas

La demócrata Gina Hinojosa fue elegida gobernadora de Texas, en una lo que es una derrota aplastante para los republicanos en uno de sus bastiones políticos.

Hinojosa, una abogada y legisladora de 52 años, forma parte de una nueva generación de demócratas que buscan atraer a votantes independientes y desilusionados con Trump por temas como la guerra en Medio Oriente y los altos precios de la gasolina y los alimentos.

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  • Kansas elige a un demócrata como senador por primera vez desde 1932

El demócrata Adam Hamilton fue elegido como senador de Kansas, un hito en ese estado en el corazón de Estados Unidos que no había elegido a un senador demócrata desde 1932.

Hamilton se impuso frente al senador republicano saliente Roger Marshall, según las cadenas CNN y NBC.

El resultado supone un revés para el presidente Donald Trump, que se impuso en Kansas por más de 10 puntos en cada una de sus tres campañas presidenciales y viajó allí la semana pasada para movilizar apoyo para Marshall.

  • Florida elige a su primer gobernador negro

El candidato republicano a gobernador en Florida, Byron Donalds, ganó la elección este martes y se convirtió en el primer líder del estado de origen afroamericano, según medios.

Esa victoria supuso una consolación para los republicanos, que se enfrentaban a una larga noche, con pérdidas iniciales frente a los demócratas en las elecciones legislativas, para renovar la Cámara de Representantes y un tercio del Senado.

  • Chris Pappas, primer senador abiertamente gay

El representante demócrata Chris Pappas ganó el martes la elección al Senado de Estados Unidos por el estado de Nueva Hampshire y se convertirá en el primer hombre abiertamente gay en ocupar un puesto en la cámara alta del Congreso.

Pappas derrotó al exsenador republicano John Sununu y mantuvo el control demócrata del escaño de Nueva Hampshire, según proyecciones de los medios estadounidenses.

  • Keisha Lance Bottoms, primer mujer negra gobernadora de Georgia

La demócrata Keisha Lance Bottoms, exalcaldesa de Atlanta, fue elegida el martes gobernadora del estado de Georgia, convirtiéndose en la primera mujer negra que llega a ese cargo en Estados Unidos.

Bottoms derrotó al multimillonario ejecutivo del sector de la salud Rick Jackson, quien se presentó como candidato republicano. El actual gobernador Brian Kemp tiene un límite de mandatos y no pudo postularse nuevamente.

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¿Qué dijo Trump sobre los resultados de las 'midterms'?

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que su Partido Republicano habría ganado por un "margen aplastante" si hubiera sido candidato en las elecciones de medio mandato, en las que los demócratas se llevaron amplias victorias.

Sin embargo, a las horas, señaló que estará de acuerdo con los resultados de esta noche.

"Estoy absolutamente dispuesto a aceptar esos resultados", dijo el mandatario al periódico The New York Times. "Nosotros trabajaremos con los demócratas, y bueno, esperamos poder trabajar con ellos. Probablemente llegaremos a un acuerdo".

Asimismo, declaró a Fox News que sus rivales demócratas habían hecho un "buen trabajo y finalizó la noche declarando que la guerra con Irán jugó un rol en la abrumadora victoria demócrata en las elecciones de mitad de mandato sobre su Partido Republicano.

"Pienso que en parte se debió a Irán, pero al mismo tiempo, la gente entendió la importancia de lo que he hecho con Irán", dijo Trump en una entrevista telefónica con Fox.

¿Quiénes son los demócratas y los republicanos?

Estados Unidos tiene dos principales partidos políticos:

  • Partido Demócrata

Generalmente identificado con posiciones de centroizquierda, defiende una mayor participación del gobierno en áreas como salud, educación y protección social, así como políticas de protección ambiental y ampliación de derechos civiles.

  • Partido Republicano

Al que pertenece Donald Trump, se identifica con posiciones conservadoras y de derecha, promueve menores impuestos, menos regulaciones económicas, controles más estrictos a la inmigración y posturas tradicionales en temas sociales.

Con información de AFP

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