Elecciones intermedias en EU: demócratas arrebatan el Congreso a los republicanos y cambian el escenario para Trump

Resultados del Senado en Estados Unidos

El Partido Demócrata logró victorias clave en las elecciones al Senado, con 51 de los donde arrebató escaños a los republicanos en estados como Texas, Carolina del Sur, Carolina del Norte y Ohio.

Con estos resultados, consiguió los asientos necesarios para alcanzar la mayoría en la Cámara alta, de acuerdo con los reportes de AP.

Resultados de la Cámara de Representantes

Según CNN y NBC, los demócratas ganarían al menos 244 escaños en la Cámara, de un total de 435 curules.

El partido necesitaba ganar tres asientos para conseguir la mayoría, luego de que los republicanos llegaran a la jornada electoral con una ventaja muy estrecha.

Los ganadores de las elecciones intermedias de EU

Xavier Becerra, primer latino en ganar la gobernación de California

El demócrata Xavier Becerra derrotó a la ficha de Donald Trump, el republicano Steve Hilton, y conquistó la gobernación de California este martes.

Becerra, hijo de inmigrantes mexicanos, será el primer latino en gobernar California, un estado con una gran población de inmigrantes y que de ser un país constituiría la cuarta economía del mundo.

Reemplazará al gobernador Gavin Newsom, un demócrata que estaba al final de su segundo y último mandato, y a quien se visualiza como un posible presidenciable para las elecciones de 2028.

Demócrata Hinojosa será la nueva gobernadora de Texas

La demócrata Gina Hinojosa fue elegida gobernadora de Texas, en una lo que es una derrota aplastante para los republicanos en uno de sus bastiones políticos.

Hinojosa, una abogada y legisladora de 52 años, forma parte de una nueva generación de demócratas que buscan atraer a votantes independientes y desilusionados con Trump por temas como la guerra en Medio Oriente y los altos precios de la gasolina y los alimentos.