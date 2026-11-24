Fernández, un cercano colaborador del fallecido papa argentino y prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe en el Vaticano, explicó que Francisco le pidió ayudar a dar a conocer al mundo las reflexiones contenidas en un cuaderno con tapas de plástico negro.

Tras la muerte de Francisco el año pasado, Fernández manifestó a su sucesor, León XIV, su preocupación de que el libro quedara "olvidado en algún depósito", y finalmente obtuvo autorización para publicar extractos.

¿En qué ocasiones vio el papa al diablo?

Entre las revelaciones más llamativas, Francisco relata que, cuando era arzobispo de Buenos Aires, vio al diablo en dos ocasiones, primero desde un auto y posteriormente durante una misa, y que también escuchó su voz y sintió su presencia en Roma tras un viaje a Chile.

Según escribió el fallecido pontífice en su diario, el 24 de enero de 2021, el demonio "merodeaba descaradamente", según una copia de la edición francesa del libro consultada por la AFP antes de su publicación.

El fallecido pontífice recordó tres episodios en los que estaba seguro de que el diablo estaba "presente físicamente".

En el primero de esos episodios escribió: "Lo vi por la ventanilla del auto. No olvidaré sus ojos amenazantes y, al mismo tiempo, seductores".

Durante el segundo episodio, ocurrido en una capilla carmelita, aseguró que el diablo lo miró con ojos ardientes.

"No olvidaré aquella mirada, más intensa que la anterior. Eran como destellos de fuego", detalló.

Un tercer episodio ocurrió durante una reunión en Roma, tras un viaje a Chile, cuando lo vio, y dijo que escuchó su voz triunfante. Añadió que Dios le dio la oportunidad de liberarse de esos encuentros.

Francisco también afirmó que el 7 de junio de 2018, mientras se preparaba para dormir, vio "las puertas del infierno", y que se defendió tomando el rosario como arma.