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Texas cambia de partido y elige a Gina Hinojosa como su primera gobernadora latina

Abogada de derechos civiles y exlegisladora estatal, Hinojosa llegará a la gubernatura tras una elección que rompe con décadas de predominio republicano.
mar 03 noviembre 2026 10:43 PM
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Gina Hinojosa
La victoria de Gina Hinojosa marca un cambio histórico para Texas, ya que será la primera mujer latina en ocupar la gubernatura y devuelve a los demócratas al poder estatal después de 32 años. (RONALDO SCHEMIDT/AFP)

Texas tendrá una nueva gobernadora y será la demócrata Gina Hinojosa, quien ganó las elecciones frente al republicano Greg Abbott, de acuerdo a las proyecciones de AP.

Esto implica una victoria histórica para su partido en uno de los estados que durante décadas han sido considerados bastiones conservadores de Estados Unidos.

Su triunfo pone fin a más de tres décadas de gobiernos republicanos en la gubernatura texana. La última vez que un demócrata ocupó el cargo fue en 1994, cuando Ann Richards perdió la reelección frente a George W. Bush.

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La representante latina hace historia

Más de 30 años después, Hinojosa devuelve a su partido el control.

La victoria también tiene un significado para la representación latina, ya que Hinojosa se convertirá en la primera mujer latina en gobernar Texas, un estado donde la población hispana tiene un peso importante en la composición demográfica y electoral.

¿Quién es Gina Hinojosa, nueva gobernadora demócrata de Texas?

Nacida en el Valle del Río Grande, en Texas, Gina Hinojosa construyó su carrera profesional como abogada especializada en derechos civiles y laborales.

Estudió en la Universidad de Texas y posteriormente obtuvo su título de Derecho en la Universidad George Washington, en Washington D. C.

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Antes de entrar de lleno a la política, representó a trabajadores y sindicatos en disputas relacionadas con sus condiciones laborales, salarios y prestaciones.

De un conflicto en la escuela de sus hijos a la Cámara de Representantes

Su llegada a la vida pública estuvo vinculada con la educación, cuando los recortes presupuestales amenazaron con cerrar la escuela de su hijo, Hinojosa se organizó con otros padres y se postuló para la junta escolar del distrito de Austin. Ganó la elección y posteriormente fue elegida presidenta de ese organismo.

En 2016 dio el salto a la política estatal al competir por un escaño en la Cámara de Representantes de Texas, donde asumió funciones en 2019.

Desde ahí impulsó mayores recursos para las escuelas públicas, mejores salarios para los maestros y cambios al sistema de evaluaciones educativas. También se opuso a los programas de vales escolares que permiten utilizar recursos públicos para pagar educación privada.

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Una campaña contra Abbott

Durante su campaña por la gubernatura, Hinojosa centró parte de sus propuestas en el costo de vida, la educación pública y la influencia de los grandes intereses empresariales en las decisiones del gobierno.

Entre sus planteamientos estuvo entregar un apoyo único de 1,500 dólares a los hogares texanos con recursos del fondo estatal para emergencias, además de frenar temporalmente la construcción de nuevos centros de datos hasta establecer mayores protecciones para las comunidades.

La contienda también representó un desafío para Greg Abbott, quien buscaba convertirse en uno de los gobernadores con mayor permanencia en la historia del estado.

Durante sus campañas, el republicano defendió su gestión económica, las reducciones de impuestos y su estrategia de seguridad fronteriza, mientras que presentó a Hinojosa como una candidata con propuestas que, a su juicio, podían afectar la economía texana.

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El resultado abre una nueva etapa política para Texas y para el Partido Demócrata, que no gobernaba el estado desde que Ann Richards dejó el cargo en 1995.

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