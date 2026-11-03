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Xavier Becerra cumple el "sueño americano" y se convierte en gobernador de California

Hijo de padres mexicanos, Becerra pasó de crecer en una familia trabajadora a ocupar uno de los cargos políticos más importantes de Estados Unidos. Su victoria representa también un triunfo para los demócratas.
mar 03 noviembre 2026 10:26 PM
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Xavier Becerra
El demócrata ganó las elecciones del 3 de noviembre frente al republicano Steve Hilton. (ETIENNE LAURENT/AFP)

Xavier Becerra pasó de crecer en una familia trabajadora de raíces mexicanas a convertirse en gobernador de California, de acuerdo con la proyección de AP.

Este es uno de los estados con mayor peso económico de Estados Unidos.

El demócrata ganó las elecciones del 3 de noviembre frente al republicano Steve Hilton y hará historia como el primer latino en ocupar el cargo en más de 150 años.

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Su triunfo también representa una victoria para el Partido Demócrata en un estado que se ha mantenido como uno de sus principales bastiones electorales. Becerra sucederá a Gavin Newsom y asumirá el gobierno de California en un momento de tensión política con la administración del presidente Donald Trump.

¿Quién es Xavier Becerra?

Nacido el 26 de enero de 1958 en Sacramento, California, Becerra creció en una familia de recursos limitados. Su madre, María Teresa, nació en Jalisco y emigró a Estados Unidos después de casarse con su padre, Manuel, quien nació en Sacramento, pero pasó parte de su infancia en Tijuana. Ambos eran de origen trabajador y tenían poca educación formal.

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Becerra fue el primero de su familia en graduarse de una universidad. Su camino académico lo llevó a la Universidad de Stanford, donde estudió Economía y posteriormente obtuvo un título en Derecho en 1984. Esa formación fue el inicio de una trayectoria que lo llevaría de la defensa legal a los principales espacios de poder político en Estados Unidos.

La carrera política del hijo de migrantes mexicanos

Su carrera pública comenzó en California, trabajó como abogado, fue integrante de la Asamblea estatal entre 1990 y 1992 y, posteriormente, llegó a la Cámara de Representantes de Estados Unidos, donde permaneció durante 24 años, de 1993 a 2017.

En el Congreso también ocupó posiciones de liderazgo dentro del Partido Demócrata y fue presidente del Caucus Demócrata.

En 2017 fue nombrado fiscal general de California, cargo desde el que encabezó diversos litigios contra decisiones de la primera administración de Donald Trump.

Cuatro años después dejó el puesto para incorporarse al gobierno de Joe Biden como secretario de Salud y Servicios Humanos, desde donde estuvo al frente de una de las dependencias federales más importantes en materia sanitaria.

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Regresa un latino a ser gobernador de California

Ahora, su llegada a la gubernatura tiene también un significado histórico para la comunidad latina. El último gobernador latino de California había sido Romualdo Pacheco, quien ocupó el cargo brevemente en 1875.

Más de un siglo después, Becerra se convertirá en el segundo político latino en alcanzar esa posición.

Su victoria ocurre además en un estado donde los demócratas mantienen una amplia ventaja electoral frente a los republicanos.

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Becerra y su relación con Trump

Durante la campaña, Becerra se presentó como un defensor de California frente a las políticas de Trump, particularmente en asuntos migratorios, mientras que su rival Steve Hilton buscó capitalizar el descontento por el alto costo de vida y cuestionó el prolongado dominio demócrata en el estado.

Con su elección, Becerra no solo suma un nuevo capítulo a su trayectoria política, sino que lleva a la gubernatura una historia familiar vinculada a la migración mexicana y a la movilidad social que suele asociarse con el llamado sueño americano.

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