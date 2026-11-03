Xavier Becerra cumple el "sueño americano" y se convierte en gobernador de California

Su triunfo también representa una victoria para el Partido Demócrata en un estado que se ha mantenido como uno de sus principales bastiones electorales. Becerra sucederá a Gavin Newsom y asumirá el gobierno de California en un momento de tensión política con la administración del presidente Donald Trump.

¿Quién es Xavier Becerra?

Nacido el 26 de enero de 1958 en Sacramento, California, Becerra creció en una familia de recursos limitados. Su madre, María Teresa, nació en Jalisco y emigró a Estados Unidos después de casarse con su padre, Manuel, quien nació en Sacramento, pero pasó parte de su infancia en Tijuana. Ambos eran de origen trabajador y tenían poca educación formal.



Becerra fue el primero de su familia en graduarse de una universidad. Su camino académico lo llevó a la Universidad de Stanford, donde estudió Economía y posteriormente obtuvo un título en Derecho en 1984. Esa formación fue el inicio de una trayectoria que lo llevaría de la defensa legal a los principales espacios de poder político en Estados Unidos.

La carrera política del hijo de migrantes mexicanos

Su carrera pública comenzó en California, trabajó como abogado, fue integrante de la Asamblea estatal entre 1990 y 1992 y, posteriormente, llegó a la Cámara de Representantes de Estados Unidos, donde permaneció durante 24 años, de 1993 a 2017.

En el Congreso también ocupó posiciones de liderazgo dentro del Partido Demócrata y fue presidente del Caucus Demócrata.

En 2017 fue nombrado fiscal general de California, cargo desde el que encabezó diversos litigios contra decisiones de la primera administración de Donald Trump.

Cuatro años después dejó el puesto para incorporarse al gobierno de Joe Biden como secretario de Salud y Servicios Humanos, desde donde estuvo al frente de una de las dependencias federales más importantes en materia sanitaria.