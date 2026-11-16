La nueva advertencia se da a solo cinco días de que el republicano asegurara que duplicaría los aranceles a México si no frenaba las caravanas de migrantes procedentes de Centroamérica.

La amenaza ocurre mientras una caravana de alrededor de 1,500 migrantes avanza desde Tapachula, Chiapas, rumbo al norte, según estimaciones de una fuente del gobierno estatal.

El grupo, integrado principalmente por personas centroamericanas, comenzó su recorrido el martes 10 de noviembre. Sus integrantes buscan llegar a la Ciudad de México para solicitar apoyo de las autoridades federales y encontrar alternativas para continuar su camino.

Sin embargo, la presidenta, Claudia Sheinbaum aseguró que dichas movilizaciones no llegarán a la frontera con Estados Unidos.

"Desde que llegó el presidente Trump al gobierno, no ha llegado ninguna caravana migrante a la frontera norte", respondió Sheinbaum el pasado 12 de noviembre en su conferencia de prensa matutina.

Para desactivar estas caravanas migrantes, las autoridades mexicanas buscarán que las personas regresen a sus países de origen.

"¿Cómo hacemos esto? Informamos a la gente que va a la caravana que es muy difícil pasar a Estados Unidos; que si su objetivo es llegar a Estados Unidos, no lo van a poder lograr, porque no hay esa posibilidad", aseguró.