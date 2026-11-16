Dos años después, Sheinbaum está en Shenzhen, en su primer viaje a China como presidenta para reunirse con su homólogo Xi. La gira abarca del 15 al 20 de noviembre y las actividades oficiales del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) se concentran del 17 al 19. Además de la bilateral, la mandataria hablará ante el consejo empresarial del foro y México recibirá la estafeta para ser sede en 2028.

A la cita, México llega con aranceles más altos, un plan para depender menos de las importaciones chinas y la presión de Estados Unidos para que Norteamérica use menos insumos de fuera de la región.



También llega con 13,275 millones de dólares más de comercio con China que en los primeros nueve meses del año pasado.

Entre enero y septiembre de 2026, el intercambio bilateral alcanzó 117,080 millones de dólares, 12.8% más que en el mismo periodo de 2025. México compró 105,979 millones, un aumento de 9.4%, y vendió 11,101 millones, un salto de 59.5%, pero insuficiente para contener el alto déficit comercial que asciende a 94,878 millones de dólares.

Entre 2019 y 2025, las importaciones mexicanas desde China pasaron de 83,031 a 133,266 millones de dólares. En el mismo lapso, las exportaciones aumentaron de 7,117 a 10,215 millones. El déficit se amplió en más de 47,000 millones de dólares y cerró 2025 en 123,051 millones, el mayor saldo negativo anual.

Las ventas y compras a China

Nueve de los 10 productos principales se repitieron en cada flujo entre enero y septiembre de 2025 y el mismo periodo de 2026. Lo que cambió fue cuánto pesó cada uno. El cobre, que encabeza las ventas a China en todos los cortes comparables desde 2019, pasó de 2,666 a 4,637 millones de dólares.

Los minerales de plomo y sus concentrados conservaron el segundo lugar y triplicaron su valor, a 1,311 millones. Juntos explicaron cerca de 70% del aumento de las exportaciones mexicanas a China.

Los desechos de cobre subieron al tercer lugar, con 607 millones de dólares, mientras las autopartes bajaron del tercero al séptimo. El valor de las ventas mexicanas de autopartes a China cayó 39%.

En las compras ocurrió un relevo, ya que Los teléfonos y equipos de comunicación habían encabezado las importaciones en todos los cortes de enero a septiembre de 2019 a 2025. En 2026, las partes para computadoras y máquinas de oficina pasaron del tercer al primer lugar. Sus compras crecieron hasta 7,352 millones de dólares, y explicaron casi un tercio del aumento total de las importaciones desde China. Los teléfonos quedaron en segundo lugar, con 7,074 millones.

El sector automotor se movió en dos direcciones: México importó 22.9% más en valor de autopartes desde China, por 4,582 millones de dólares, mientras el valor de sus compras de autos de pasajeros cayó 25.8%, a 3,391 millones, frente al mismo periodo de 2025. Los autos bajaron del segundo al séptimo lugar entre los productos más comprados.