Cuando Claudia Sheinbaum se reunió con Xi Jinping en Río de Janeiro, en noviembre de 2024, le agradeció la ayuda de China para surtir los electrodomésticos que México entregó a las familias afectadas por el huracán Otis. Días después, la presidenta contó qué más le había dicho. México daría prioridad a los países con los que tenía tratado comercial, empezando por Estados Unidos y Canadá.
México y China comercian cada vez más entre nuevos aranceles y mayor presión de EU
Dos años después, Sheinbaum está en Shenzhen, en su primer viaje a China como presidenta para reunirse con su homólogo Xi. La gira abarca del 15 al 20 de noviembre y las actividades oficiales del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) se concentran del 17 al 19. Además de la bilateral, la mandataria hablará ante el consejo empresarial del foro y México recibirá la estafeta para ser sede en 2028.
A la cita, México llega con aranceles más altos, un plan para depender menos de las importaciones chinas y la presión de Estados Unidos para que Norteamérica use menos insumos de fuera de la región.
También llega con 13,275 millones de dólares más de comercio con China que en los primeros nueve meses del año pasado.
Entre enero y septiembre de 2026, el intercambio bilateral alcanzó 117,080 millones de dólares, 12.8% más que en el mismo periodo de 2025. México compró 105,979 millones, un aumento de 9.4%, y vendió 11,101 millones, un salto de 59.5%, pero insuficiente para contener el alto déficit comercial que asciende a 94,878 millones de dólares.
Entre 2019 y 2025, las importaciones mexicanas desde China pasaron de 83,031 a 133,266 millones de dólares. En el mismo lapso, las exportaciones aumentaron de 7,117 a 10,215 millones. El déficit se amplió en más de 47,000 millones de dólares y cerró 2025 en 123,051 millones, el mayor saldo negativo anual.
Las ventas y compras a China
Nueve de los 10 productos principales se repitieron en cada flujo entre enero y septiembre de 2025 y el mismo periodo de 2026. Lo que cambió fue cuánto pesó cada uno. El cobre, que encabeza las ventas a China en todos los cortes comparables desde 2019, pasó de 2,666 a 4,637 millones de dólares.
Los minerales de plomo y sus concentrados conservaron el segundo lugar y triplicaron su valor, a 1,311 millones. Juntos explicaron cerca de 70% del aumento de las exportaciones mexicanas a China.
Los desechos de cobre subieron al tercer lugar, con 607 millones de dólares, mientras las autopartes bajaron del tercero al séptimo. El valor de las ventas mexicanas de autopartes a China cayó 39%.
En las compras ocurrió un relevo, ya que Los teléfonos y equipos de comunicación habían encabezado las importaciones en todos los cortes de enero a septiembre de 2019 a 2025. En 2026, las partes para computadoras y máquinas de oficina pasaron del tercer al primer lugar. Sus compras crecieron hasta 7,352 millones de dólares, y explicaron casi un tercio del aumento total de las importaciones desde China. Los teléfonos quedaron en segundo lugar, con 7,074 millones.
El sector automotor se movió en dos direcciones: México importó 22.9% más en valor de autopartes desde China, por 4,582 millones de dólares, mientras el valor de sus compras de autos de pasajeros cayó 25.8%, a 3,391 millones, frente al mismo periodo de 2025. Los autos bajaron del segundo al séptimo lugar entre los productos más comprados.
Más barreras comerciales
El endurecimiento empezó antes de que Sheinbaum se sentara por primera vez con Xi. En agosto de 2023, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador fijó aranceles temporales de 5% a 25% en 392 fracciones, entre ellas acero, aluminio, químicos, papel y material eléctrico.
En abril de 2024, un nuevo decreto amplió el alcance a 544 fracciones y elevó el máximo a 50%. La medida tenía una vigencia de dos años. Formaba parte del esfuerzo por producir en México y Norteamérica una parte de lo que la región compraba a Asia.
Sheinbaum retomó esa idea en el Plan México y empezó por la ropa. En diciembre de 2024, su gobierno fijó un arancel de 35% en 138 fracciones de confección y de 15% en 17 fracciones textiles. También restringió la importación temporal de ciertas mercancías del sector a través del programa IMMEX.
Un año después, el Congreso aprobó una reforma de mayor alcance, ya que desde enero de 2026, las nuevas tasas van de 5% a 50% en 1,463 fracciones de 17 sectores, entre ellos calzado, juguetes, electrodomésticos, automóviles y autopartes. En abril, otro decreto ajustó 185 fracciones, con tasas de 5% a 35% en productos como acero, manufacturas de aluminio y material eléctrico.
China quedó en el centro por el tamaño de sus ventas, porque es el mayor proveedor de México entre los países sin tratado de libre comercio. En 2025, México le compró 133,266 millones de dólares. Sheinbaum ha defendido las alzas como una decisión de política industrial para proteger a productores mexicanos.
México también ha endurecido las condiciones de entrada para productos chinos específicos mediante cuotas antidumping. Esas cuotas surgen de investigaciones sobre mercancías de un origen determinado y el daño que sus importaciones en condiciones de dumping causan a la industria nacional.
Al cierre de julio de 2026, China concentra 45 de las 97 cuotas compensatorias vigentes en México.
Beijing abrió su propia investigación sobre las medidas mexicanas. En marzo de 2026, su Ministerio de Comercio concluyó que varias de ellas, entre ellas los aumentos arancelarios a países sin tratado, constituían barreras al comercio y la inversión. En un expediente separado, China impuso en agosto cuotas antidumping provisionales de 17.8% a 51.6% a la nuez pecana mexicana. Economía busca que se retiren en la resolución definitiva.
La inversión china en México
La Inversión Extranjera Directa (IED) de China en México ha seguido una trayectoria más irregular que la del comercio. Pasó de 89.03 millones de dólares en 2019 a 413.81 millones en 2021. Bajó hasta 151.39 millones en 2023 y un año después saltó a 710.29 millones, el mayor flujo anual del periodo. En 2025 retrocedió a 529.56 millones.
Entre enero y junio de 2026, el flujo neto llegó a 595.72 millones de dólares. En seis meses superó por 12.5% lo registrado en todo 2025 y alcanzó 84% del monto de 2024.
Dos ramas concentraron 84.7% del flujo neto nacional: los servicios de diseño de sistemas de cómputo y servicios relacionados registraron 319.97 millones de dólares, más de la mitad de la inversión china del semestre. La fabricación de autopartes recibió 184.70 millones.
Entre las demás ramas con los mayores montos destacaron la fabricación de computadoras y equipo periférico, con 75.45 millones, y el comercio al por mayor de materias primas para la industria, con 32.36 millones.
La inversión se concentró en Ciudad de México que encabezó la lista con 272.56 millones de dólares, seguida por Nuevo León, con 129.29 millones, y Coahuila, con 78.31 millones. Entre las tres entidades reunieron 80.6% del flujo nacional del primer semestre.
EU mira lo que entra a las fábricas
En la revisión del T-MEC , Jamieson Greer, representante comercial de Donald Trump, busca endurecer las reglas de origen para reducir el uso de insumos de fuera de Norteamérica en los bienes que reciben el trato preferencial del tratado.
Washington también quiere evitar que mercancías chinas pasen por México para eludir aranceles. Su atención está puesta tanto en la ruta que siguen esos productos como en el origen de las piezas que llevan los bienes fabricados en México.
La atención de Estados Unidos se extiende a quién controla los activos estratégicos. En 2023, el Tesoro estadounidense y la Secretaría de Hacienda acordaron colaborar en la revisión de inversiones por motivos de seguridad nacional. En octubre de 2026, el Congreso mexicano aprobó un filtro para ciertas adquisiciones extranjeras en sectores sensibles, entre ellos infraestructura estratégica y tecnologías críticas.
En Río de Janeiro, Sheinbaum le explicó a Xi Jinping el lugar que ocupan Estados Unidos y Canadá en la política comercial de México. Dos años después, en Shenzhen, la presidenta busca atraer inversión y tecnología de China al tiempo que su gobierno quiere fabricar en México más de lo que importa del país asiático. Ese objetivo coloca a las fábricas mexicanas en el centro de la discusión con Estados Unidos, que mira de cerca qué producen, de dónde vienen sus componentes y quién controla las operaciones en sectores sensibles.