El Ejército de Estados Unidos realizó la destrucción controlada de aproximadamente 4,500 kilogramos de material explosivo inestable y degradado, conocido como azida de plomo, equivalente a unas cinco toneladas, en un pequeño pueblo de Iowa.

La operación generó críticas de grupos ambientalistas, quienes advirtieron que la detonación podría liberar sustancias dañinas para la salud y exponer a la población a riesgos ambientales. Ante la intervención, las autoridades solicitaron a los habitantes del pueblo y de las zonas aledañas que se alejaran del área.

Para ello, se instalaron refugios temporales y se establecieron medidas de seguridad. La destrucción controlada estaba prevista para la mañana de este miércoles 25 de noviembre y contemplaba reservas de azida de plomo, un compuesto utilizado como detonador para activar otros explosivos en municiones.