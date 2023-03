El efecto Tesla en México

(Expansión) - La decisión de una empresa de construir y operar en un país y no en otro, en un estado y no en otro, está basada principalmente en un análisis de rentabilidad. Dicha decisión debe garantizar la permanencia del negocio en el largo plazo.

Entre las variables que se consideran dentro de la ecuación de rentabilidad están: 1) costos de operación y acceso a los insumos para la producción (mano de obra, agua, energía eléctrica, gas natural, etc.), 2) las ventajas comparativas (de índole geográfico, logístico, de conectividad, etc.), 3) el entorno legal, fiscal y regulatorio (en términos ambientales, laborales, de impuestos, acuerdos comerciales, etc.) y 4) por supuesto la estabilidad económica, social y de seguridad.