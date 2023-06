La responsabilidad del consumidor ante el desperdicio de comida

(Expansión) - Aunque parece inofensivo, el desperdicio de comida es altamente contaminante. Un simple plátano tirado a la basura genera emisiones de gases contaminantes que dañan el ambiente como lo haría el humo de un camión o de una fábrica, o la tan denostada industria de fast fashion.

El desperdicio de comida ocurre por diferentes motivos a lo largo de la cadena de suministros: desde la producción –por ejemplo, porque una cosecha no cumple con estándares de sanidad para el consumo humano— y el transporte –porque al trasladar los alimentos se aplastaron, reventaron o echaron a perder—, hasta la ejecución comercial –en el supermercado se pudrió la fruta o la carne— y el consumo final –el consumidor tira el alimento porque no se consumió, sobró o sencillamente ya no quiso comerlo.