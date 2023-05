Gruma y Bimbo van por el rentable mercado de los alimentos saludables

Gruma y las tortillas

Gruma ha logrado atraer a aquellos que desean incluir tacos en sus dietas de manera más saludable. En plataformas de redes sociales como TikTok, ha ganado popularidad la versión ligera de las tortillas de la marca Mission. Incluso, algunos nutriólogos en esta red social han compartido información destacando que una tortilla regular equivale aproximadamente a tres tortillas ligeras en términos de contenido calórico y nutricional.

Los productos de la línea saludable de Mission tienen precios más altos. Por ejemplo, las tortillas altas en proteína, que están hechas a base de chícharo, tienen un precio de 47 pesos, mientras que unas normales cuestan 15 pesos.

Los esfuerzos de Gruma están dando frutos visibles. Según el informe financiero del primer trimestre, la compañía ha experimentado una sólida demanda en Estados Unidos por su línea de productos "Better for you", que se caracteriza por tener menos carbohidratos y sodio. Durante este período, las ventas netas de la empresa aumentaron un 25%, alcanzando los 1,585.6 millones de dólares.

En abril, Juan Antonio González Moreno, director general de Gruma, dijo citado en el reporte financiero que en ese país, las innovaciones y la tecnología pasaron de aportar el 10% al 16% de sus ventas, con la expectativa de que el crecimiento se mantuviera en doble dígito.

Durante el reporte financiero del cuarto trimestre de 2022, González ya había destacado los beneficios de la innovación en el negocio de las tortillas. "La introducción de nuevos productos ha sido especialmente favorable. Aunque los costos de logística y distribución han experimentado un notable aumento, la empresa está preparada para afrontar este desafío a lo largo del año. Además, se ha logrado manejar la inflación en la estructura de costos con éxito".