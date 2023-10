¿Se avecinan mejores años para la petroquímica de Pemex?

Además de invertir en sus plantas de amoniaco, de lo que ya hemos dado cuenta anteriormente, Pemex está rehabilitando sus plantas de fertilizantes en Pro-Agroindustria. Despues de muchos años sin operar, finalmente se pudo restablecer la producción de urea en el 2020 llegando a las 21,000 toneladas. Con una segunda planta en operación, se estima que para el 2024 la producción de urea ascienda a 475,000 toneladas – lo que requerirá mayores volúmenes de amoniaco por parte del complejo Cosoleacaque.

Se revirtió la caída de la producción de fertilizantes, gracias a la inversión y rehabilitación de sus plantas. Con esto se ha podido suministrar el 93% al programa de entrega de fertilizantes gratuitos a pequeños productores de 30 estados del país. pic.twitter.com/mblVK12btF — Octavio Romero (@OctavioRomero_O) October 15, 2023

¿Pisando fuerte al final del sexenio?

De llevar a cabo sus proyectos de inversión conforme a lo planeado, la petroquímica de Pemex podría recuperar parte de los niveles de producción registrados en años anteriores. Es cierto, todavía es prematuro aseverar que los resultados se van a alcanzar, sin embargo, la serie de proyectos que se están llevando a cabo en la región son señal de que el sector poco a poco se está moviendo, y esto no es cosa menor dado que desde hace varios sexenios ha existido un marcado abandono de esta actividad. Hoy, al parecer, existe la voluntad política de que vengan mejores tiempos para la petroquímica de Pemex, pero eso no garantiza la continuidad de los proyectos. Conforme nos acerquemos a las elecciones del 2024, las prioridades podrían cambiar como ha ocurrido anteriormente. Ojalá que en esta ocasión no sea el caso.

