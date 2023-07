¿El interés por el amoniaco verde gana tracción?

A inicios del 2023, el gobierno de Egipto anunció también la construcción de una planta de hidrógeno verde con un costo de 5,100 millones de dolares. El objetivo es transformar dicho hidrógeno en amoniaco verde y exportarlo a Europa.

A inicios del 2023, el gobierno de India aprobó el programa Misión Hidrógeno Verde, el cual busca ayudar al país a que alcance la autosuficiencia energética en 2045 y convertirlo en un importante productor y proveedor global de hidrógeno y amoniaco verde.

Mientras eso ocurre en el resto del mundo, México sigue – por el momento – anclado a la idea de producir amoniaco y fertilizantes nitrogenados vía gas natural. El riesgo de que el plan de Pemex para rehabilitar sus plantas de amoniaco en el complejo petroquímico de Cosoleacaque, de lo cual escribí en mi pasada contribución , no alcance sus objetivos es que, en un futuro no muy distante, el país no tenga opción más que importar amoniaco (verde) desde Estados Unidos o algún otro productor.

Actualmente, el país es un gran importador de gasolina, diésel, gas natural y petroquímicos; y en unos años, ante la ausencia de políticas públicas orientadas a la descarbonización, es probable que México tenga que añadir a esta lista los combustibles de bajo carbono.

