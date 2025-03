Fin del libre comercio, ¿y ahora qué?

Ya no hay espacio para la inercia ni las excusas. Durante años postergamos decisiones clave. Hoy urge actuar con determinación, construir lo que no hicimos y corregir lo que dejamos pendiente. Seguir improvisando solo agravará nuestra fragilidad.

El sector privado no puede seguir como observador. Ya no es suficiente adaptarse; hay que tomar el liderazgo. Eso implica tener visión, colaborar con el gobierno y la academia, invertir en el talento nacional y comprometerse con el país más allá del siguiente trimestre fiscal. Porque, si no redefinimos nuestro modelo de desarrollo, otros lo harán por nosotros. Y no será en nuestros términos.

____

Nota del editor: Isabel Studer es Presidenta de Sostenibilidad Global. Síguela en LinkedIn . Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a la autora.