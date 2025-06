La próxima gran revolución no será tecnológica, será energética

Hoy más que nunca, transformar digitalmente no debe ser sinónimo de consumir sin control. Necesitamos estrategias tecnológicas bien acotadas, sostenibles desde el punto de vista energético y con métricas claras de impacto.

La siguiente revolución no será la de la IA ni la del cómputo cuántico. Será la revolución de cómo generamos, distribuimos y usamos la energía. Y quienes no se preparen, no solo quedarán fuera: pagarán un precio alto, tanto económico como ambiental.

Desde mi experiencia veo un riesgo claro: avanzar tecnológicamente sin una base energética sólida es construir sobre un vacío.

Este es el momento de decidir no solo qué tecnología adoptamos, sino cómo la sostenemos. La eficiencia energética debe convertirse en una prioridad estratégica. Porque en la carrera por innovar, quien no optimiza, pierde el paso.

Nota del editor: Bruno Juanes es CEO Inetum North Latam. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

