Inteligencia Artificial Generativa, ¿innovación o burbuja en formación?

Este crecimiento vertiginoso ha desatado el fenómeno ya conocido como FOMO (Fear of Missing Out) o el miedo a quedarse fuera. Empresas de todos los tamaños y sectores, impulsadas por la urgencia de no perder relevancia, están invirtiendo masivamente en proyectos de IAG, a menudo sin una comprensión profunda de sus implicaciones o una estrategia clara.​

Un área donde esta fiebre inversora es particularmente evidente es en la construcción de centros de datos. A nivel global, hemos sido testigos de inversiones multimillonarias destinadas a crear la infraestructura necesaria para soportar las demandas computacionales de la IAG. Sin embargo, recientes informes sugieren que podríamos estar acercándonos a una sobreoferta preocupante.​

Por ejemplo, según datos de la Academia China de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (CAICT), hasta junio de 2024, China había construido más de 250 centros de datos, representando el 26% de la capacidad mundial. Sin embargo, la demanda de uso apenas alcanza el 5%, lo que indica una significativa infrautilización de estas instalaciones. Expertos advierten que esta sobreconstrucción podría llevar a un exceso de oferta, con centros de datos inactivos debido a la escasa demanda, resultando en pérdidas financieras y una posible desaceleración económica en el sector. ​

Además, informes de la firma JLL señalan que, aunque la adopción de la IA ha impulsado el crecimiento de los centros de datos, existen preocupaciones sobre su capacidad para manejar las inmensas necesidades computacionales. La mayoría de los centros de datos actuales requieren actualizaciones estructurales y de diseño para adaptarse a las cargas de trabajo de la IA, lo que implica inversiones adicionales significativas. ​

En México, la situación no es muy diferente, aunque hay un creciente interés en la IA, la inversión se ha centrado más en la planificación y exploración que en la implementación efectiva. Esto sugiere que, si bien existe entusiasmo, aún falta una estrategia clara para aprovechar plenamente el potencial de la IAG en el mercado mexicano. ​