Evita fracasar en tres años. Estrategias de operación para tu startup

La mejor forma de sobrevivir es como dice la frase “reinventarse o morir”. En esta edición de mi columna te comparto algunas ideas para mejorar tus procesos operativos:

1. Automatización Inteligente (sin gastar de más)

Problema: Las startups mexicanas pierden hasta 40% de tiempo en tareas repetitivas (facturación, logística, CRM). Algunas ideas de solución son:

- Herramientas low-cost como Zoho para PYMES o Merqueo (gestión de inventario).

- Ejemplo: La startup Jüsto automatizó su cadena de suministro con IA, reduciendo un 30% sus costos operativos.Regla 2025: "Si una tarea se repite 3 veces, debe automatizarse, sin que cuente lo que cueste”.

2. Outsourcing Estratégico: enfócate en lo que importa

Problema: Intentar hacer todo internamente agota recursos, algunos empresarios latinos pretenden convertirse en “hombres orquesta” sin el know how suficiente; lo que provocan es caos y llevar a sus emprendimientos a la banca rota. Hace poco di una charla en IPADE y me sorprendió gratamente cómo un par de emprendedores se me acercaron con sencillez a buscar mi consejo en cadena de suministros para mejorar este aspecto de sus empresas.

Solución:

- Subcontratar: Contabilidad, Logística con 3PL, Planeación con herramientas como Imperia o Anastasia.

- Caso de éxito: Clip externalizó su servicio al cliente en sus primeros años para concentrarse en desarrollo de producto.Advertencia: "El outsourcing mal gestionado puede costar más que ahorrar" busca mentoría y acompañamiento temporal.

3. Equipos Multifuncionales (y remotos)

Realidad: El 70% del talento calificado está fuera de CDMX (OCCMundial, 2024).Claves:

- Modelos híbridos con herramientas como Slack o Teams, Office 365 para gestionar tus recursos, tener mejores prácticas.

- Caso: Konfío tiene equipos en Guadalajara, Monterrey y CDMX con reuniones semanales en metaverso.Advertencia: "La cultura remota exige procesos documentados". Te recomiendo una cultura de procesos claros y KPIS. En mi libro Guías de ruta (Amazon) te comparto una serie de tips acerca de cómo mantener cercanía y equipos altamente orientados a pesar de la distancia

- En 2025, el 62% de las startups mexicanas opera con equipos parcial o totalmente remotos. El reto ya no es "trabajar desde casa", sino construir culturas organizacionales sin fronteras que impulsen la innovación.

- Las startups con equipos distribuidos reducen su turnover en un 35% (MIT, 2024).

- Comunicación Efectiva: Matando los "Silos".