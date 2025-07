Abogacía Exponencial, el nuevo paradigma

Hoy más que nunca necesitamos abogadas y abogados que no solo conozcan las leyes, sino que se atrevan a cuestionar el sistema jurídico que las contiene. Que no solo busquen eficiencia, sino propósito. Que no solo apliquen el derecho, sino que se pregunten a quién beneficia y a quién deja afuera.

La abogacía del siglo XXI no será la del traje ni la del código, sino la del impacto. Será la que transforme estructuras, habilite derechos y diseñe justicia real para un mundo nuevo.

Feliz Día de la Abogacía quienes no se conforman. A quienes entienden que el verdadero cambio no es ser más rápidos, sino más justos.

_____

Nota del editor: Juan Manuel Haddad es secretario general en Telefónica Movistar Mexico. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión