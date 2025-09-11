El silbatazo inicial del Mundial de Futbol de 2026 en México, Estados Unidos y Canadá no solo promete un evento deportivo global. Posiciona a la Inteligencia Artificial (IA) como actor clave en la redefinición de la interacción entre deporte y audiencia. La cuestión central: ¿cómo la IA potencia la inmersión del aficionado sin comprometer la autenticidad de la experiencia futbolística?
El Mundial de 2026, ¿un gol de la IA o un autogol digital?
Esta interrogante cobra especial relevancia al considerar que la IA ha trascendido para consolidarse como un componente integral en el consumo de contenido deportivo actual. Un informe revela una tendencia significativa: más de la mitad (54%) de los aficionados ya usan herramientas de IA o IA generativa como principal fuente de información deportiva. Esta métrica subraya que, para el Mundial de 2026, la vivencia de millones de aficionados globalmente estará mediada por algoritmos y análisis de datos, transformando la forma en que se experimenta el futbol.
Un claro ejemplo de cómo esta transformación ya está en marcha lo encontramos en empresas que desarrollan soluciones enfocadas en la intersección entre la IA y el deporte. Tal es el caso de una organización líder en software que está expandiendo una de sus soluciones con IA. Esta empresa, ya en colaboración con un club de futbol profesional, ha logrado desarrollar la automatización basada en IA de resúmenes y evaluaciones de informes de exploración, demostrando el potencial de la IA para optimizar procesos y enriquecer la experiencia deportiva desde múltiples ángulos.
Para ilustrar el potencial transformador de la IA en la experiencia del aficionado, consideremos escenarios concretos. Un aficionado en Monterrey podría acceder en tiempo real a métricas de rendimiento de un jugador específico a través de una aplicación de IA, mientras que otro en Guadalajara reviviría momentos históricos del torneo mediante contenido de video personalizado, generado algorítmicamente. La demanda de una plataforma unificada y optimizada para la agregación de datos deportivos es palpable, con un 67% de los aficionados expresando este deseo. Esta preferencia no solo denota una búsqueda de conveniencia, sino una clara expectativa de personalización y acceso instantáneo, capacidades que la IA satisface plenamente. Asimismo, la posibilidad de simular escenarios de juego hipotéticos o participar en competiciones virtuales durante el entretiempo, como lo anhela el 58% de los aficionados, ilustra el vasto universo de posibilidades interactivas que la IA habilita.
No obstante, la implementación de esta tecnología presenta desafíos inherentes. Si bien la IA promete enriquecer la experiencia, también genera inquietudes. El estudio indica que casi tres de cada cinco aficionados (60%) expresan preocupación de que una excesiva tecnificación diluya la emoción del evento en vivo, y más de la mitad teme una disminución en su disfrute general del juego. Esta es una consideración válida, pues el fútbol, en su esencia, es un deporte de pasión, imprevisibilidad y conexión humana. La IA debe funcionar como un facilitador estratégico, no como un sustituto de esta dinámica fundamental.
El reto para el Mundial de 2026 y para la industria deportiva reside, por tanto, en establecer un equilibrio óptimo. ¿Cómo apalancamos la IA para enriquecer la experiencia del aficionado, proporcionando análisis profundos y datos precisos, sin despojar al deporte de su alma? La clave reside en la responsabilidad y la autenticidad en su aplicación. Los datos demuestran que los aficionados valoran la IA para el análisis pre-partido y durante los descansos, con casi el 70% buscando estadísticas en esos momentos clave, lo que sugiere que la IA es invaluable para la preparación y el análisis estratégico. Sin embargo, durante el desarrollo del juego, la atención se focaliza en la acción en vivo, lo que refuerza la necesidad de no sobrecargar la experiencia.
El Mundial de 2026 será un escaparate para el futbol y para la innovación tecnológica. Los recintos deportivos ya están invirtiendo en aplicaciones inteligentes y tecnologías como el reconocimiento facial para optimizar la experiencia del aficionado. Sin embargo, el verdadero éxito no se medirá por la eficiencia en el acceso o la rapidez en la entrega de estadísticas. El éxito se definirá por la capacidad de la IA para amplificar la emoción y forjar nuevas y significativas conexiones entre los aficionados, sin menoscabar la autenticidad ni la pasión inherente a la experiencia futbolística.
Así como el futbol es un juego de estrategia y corazón, la integración de la IA en el deporte debe ser una sinergia entre la innovación tecnológica y una profunda comprensión de la experiencia humana. El Mundial de 2026 nos brindará la oportunidad de demostrar que la IA puede ser el aliado estratégico del aficionado, siempre y cuando recordemos que, en última instancia, lo que nos une es la inigualable emoción de celebrar un gol.
____
Nota del editor: Ramón Álvarez es presidente de Capgemini Norte de Latinoamérica. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
