Liderar ante la crisis, entre jefes ‘en llamas’ y líderes estratégicos

Esta reflexión trasciende los desastres naturales. En el mundo empresarial, las crisis también pueden ser impredecibles: una pandemia, un ciberataque o la pérdida de un cliente estratégico. En esos momentos decisivos, se hace evidente la diferencia entre quienes ocupan una posición de autoridad y quienes lideran realmente.

Jefe en llamas: cuando la presión paraliza

Existe el jefe que, ante la primera señal de alarma, pierde la compostura. Grita órdenes contradictorias, cambia de dirección a cada hora, culpa a su equipo por situaciones fuera de control y toma decisiones impulsivas que agravan el problema.

La presión lo consume. Su comunicación se vuelve errática, sus decisiones carecen de fundamento estratégico y los colaboradores, lejos de sentirse respaldados, experimentan mayor estrés y caos. El desenlace es predecible: equipos desmotivados, clientes insatisfechos y una crisis que está escalando.

Líder efectivo: claridad en medio del caos

En contraste, el líder estratégico enfrenta la adversidad con una mentalidad diferente. Primero, respira. Luego, analiza. Después, actúa. Esta secuencia, que parece simple, marca la diferencia entre la supervivencia y el colapso organizacional.

Mantiene la calma porque sabe que su estado emocional contagia al equipo. Comunica con transparencia, reconoce lo que sabe y también lo que desconoce, y establece planes de acción claros con métricas específicas.

La diferencia entre estos dos tomadores de decisiones está en el enfoque. Mientras el jefe en llamas se concentra en el problema, el líder estratégico se centra en la solución. Así, el primero busca culpables, el segundo encuentra aprendizajes y los permea a toda la organización. Uno toma decisiones desde el miedo, el otro a partir de su visión de futuro.

¿Cómo es un líder que gestiona la crisis?

El liderazgo efectivo en situaciones de crisis requiere competencias específicas que pueden fortalecerse y perfeccionarse con el tiempo:

1. Inteligencia emocional: Permite mantener la calma y tomar decisiones racionales bajo presión.

2. Comunicación efectiva: Garantiza que el mensaje correcto llegue a las personas indicadas en el momento ideal.

3. Visión estratégica: Ayuda a ver más allá del problema inmediato y es capaz de encontrar oportunidades de crecimiento.

4. Capacidad de delegar: Posibilita el aprovechamiento de las fortalezas del equipo completo.

5. Flexibilidad mental: Facilita la adaptación rápida ante circunstancias cambiantes.

6. Humildad para reconocer el status quo y pedir apoyo: Refuerza el liderazgo al aceptar límites y estar abiertos a la colaboración.

Esto es clave, porque cuando el liderazgo falla en momentos críticos, el daño no solo se refleja en los estados financieros, también afecta la confianza de los empleados, los clientes buscan alternativas, los inversionistas se alejan y la reputación corporativa sufre daños que pueden tardar años en repararse.