Racismo de medio tiempo

"Vamos a estar en todas partes. Vamos a hacer cumplir la ley. No deberías venir al Super Bowl a menos que seas un ciudadano estadounidense respetuoso de la ley", dijo Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, en una entrevista con el creador de contenido ultraconservador Benny Johnson. Además, Noem dejó en claro que habrá presencia de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) a las afueras del Levi’s Stadium, ubicado en Santa Clara, California, un condado en el que aproximadamente el 25% de la población es hispana.

La controversia generada por la decisión de la NFL se centra en dos puntos: Bad Bunny “no es lo suficientemente americano” y, el segundo, es que es un “acérrimo enemigo de Trump”, en referencia a las críticas que el cantante puertorriqueño ha hecho sobre las acciones del Gobierno Estadounidense para detener y expulsar a los migrantes ilegales.

La corriente Make America Great Again (MAGA, por sus siglas en inglés) se ha encargado de posicionar mensajes en redes socio digitales. El expiloto profesional de la NASCAR, Danica Patrick, escribió en su cuenta de X que “no deberían permitirse canciones que no estén en inglés en uno de los eventos televisivos de mayor audiencia al año en Estados Unidos”.

En esa misma red social, Johnson, calificó a Bad Bunny como un “enemigo acérrimo de Trump y un activista en contra del ICE”. Y al igual que Patrick, criticó el hecho de que el reggaetonero no tiene canciones en inglés.

También en redes sociales se pudieron ver publicaciones con fotografías de Bad Bunny con ropa femenina o maquillado, sugiriendo que su comportamiento e imagen no es apto para un programa familiar.

La respuesta del Conejo Malo

El artista puertorriqueño es visto como un Anti-Trump por su postura y declaraciones sobre las acciones de la policía migratoria del Gobierno estadounidense. En junio pasado publicó un video en sus redes socio digitales en el que narra cómo se encontró con una redada del ICE en Puerto Rico. “Se tiraron aquí, en vez de dejar a esa gente tranquila trabajando ahí”. Además, explicó que su decisión de hacer una residencia de conciertos en su tierra natal y no dar conciertos en Estados Unidos continental, fue por el miedo a que realizaran redadas para capturar a migrantes fuera de sus conciertos.

Pero la madre de las respuestas la dio Bad Bunny el pasado sábado en Saturday Night Live, de Jimmy Fallon , uno de los programas de televisión con mayor rating en la televisión estadounidense.